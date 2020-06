Tara Gabrieletto, dopo le dichiarazioni social, racconta a Fanpage il momento delicato che sta vivendo senza svelare nulla su Cristian Gallella.

Tara Gabrielletto torna a parlare del momento delicato che sta vivendo e lo fa ai microfoni di Fanpage. Dopo le dichiarazioni social che hanno scatenato rumors sul suo matrimonio con Cristian Gallella, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne chiarisce la propria pasizione rilasciando poche ma significative dichiarazioni a Fanpage.

Tara Gabrieletto, matrimonio in crisi con Cristian Gallella? “Non dirò nulla”

Momento delicato per Tara Gabrieletto che starebbe vivendo un periodo particolare con il marito Cristian Gallella che ha avuto uno scontro con una fan. Da sempre molto riservata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tuttavia, ai microfoni di Fanpage, spiega di non voler assolutamente parlare della propria vita privata.

“Non dirò nulla. Né ora, né mai. Non uscirà niente dalla mia bocca. Ho detto quello che vedi nelle mie storie su Instagram. Che stiamo prendendo delle decisioni importanti per noi. Nulla di più, nulla di meno. Devo estraniarmi da tutto. Bene non sto, vedremo”, ha dichiarato la Gabrieletto a Fanpage.

L’ultima foto insieme di Cristian e Tara risale allo scorso maggio. L’ex corteggiatrice, più social del marito, aveva condiviso la foto che vedete all’inizio dell’articolo ricordando un dolce momento vissuto con lui. Cristian e Tara formano da anni una delle coppie più belle e più amate tra quelle nate nello studio di Uomini e Donne. Dopo la scelta avvenuta nel programma di Maria De Filippi, la coppia ha scelto di condurre una vita lontano dalle luci dei riflettori. I fans, però, non li hanno mai smesso di seguirli soprattutto tramine il profilo Instagram di Tara.

La coppia, dunque, riuscirà a superare il momento difficile che starebbe attraversando? I fans si augurano di sì e attendono fiduciosi di avere importanti e positive novità.