“Rosa Perrotta sembri uno scheletro”: l’ex tronista di Uomini e Donne pubblica questa foto e riceve una pesante critica a cui risponde duramente.

Rosa Perrotta nel mirino degli haters. L’ex tronista di Uomini e Donne, mamma da poco meno di un anno del piccolo Domenico, nato dal suo amore con Pietro Tartaglione, conosciuto e scelto all’interno del programma di Maria De Filippi, è stata attacata da un hater per la foto che vedete qui in alto. Una follower l’ha accusata di essere troppo magra e Rosa ha prontamente replicato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Pamela Barretta rifatta dopo il Trono Over? Parla lei

Rosa Perrotta contro gli haters: “certe caz*ate non posso accettarle”

Bellissima e in perfetta forma, Rosa Perrotta pubblica foto sul suo profilo Instagram che ricevono tantissimi like e commenti. Sotto la foto che vedete qui in alto, accanto ai tanti complimenti, l’ex tronista ha ricevuto anche una critica a cui ha deciso di rispondere direttamente.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Classico | Rosa Perrotta fa una precisazione su Maria: “Glielo devo”

Se in passato la Perrotta ha ricevuto critiche per il suo essere mamma, stavolta, a finire nel mirino degli haters è il suo fisico. “Scusate sembra uno scheletro attaccato a una cord e mi dite che spettacolo. Era molto più bella prima”, ha scritto una signora a cui l’ex tronista che in passato si era lasciata già andare ad alcune precisazioni.



“Scusaci tu. Ma certe cazzate che poi alludono ad argomenti seri non posso accettarle.

Sono tornata più o meno a come ero prima della gravidanza.

Sono sempre stata magra e in salute.

Ho avuto una gravidanza e un figlio che, come normale che sia, mi hanno fatta cambiare fisicamente per un periodo.

Cosa ti sconvolge? Almeno su cose serie abbiate il buon gusto di evitare”, ha risposto Rosa.



Bellissima, felice e innamorata del suo Pietro e del loro bambino che le ha cambiato per sempre la vita, la Perrotta mette a tacere tutti gli haters.