Uomini e Donne | Cristian Gallella e Tara Gabrieletto ai ferri corti: parla lei

Uomini e Donne | Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, una delle coppie storiche formatesi al Trono Classico, sembrano aver messo un punto al loro matrimonio.

Uomini e Donne aveva formato una delle coppie più amate del piccolo schermo degli italiani. Ovviamente stiamo parlando di quella formata da Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. I due, dopo aver partecipato al Trono Classico e a Temptation Island, avevano scelto di convolare a nozze, ma ora il loro matrimonio sembra essere un lontano ricordo. Il motivo?

Gli utenti della rete, notando una certa assenza di Cristian sui social di Tara, le hanno chiesto maggiori spiegazioni e riguardo e lei ha ammesso che non stanno trascorrendo un bel periodo. Periodo che la sta spingendo a prendere drastiche decisioni che riguardano la sua vita privata e di coppia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: “Rosa Perrotta sembri uno scheletro” | L’ex Uomini e Donne sbotta

“Lo sapete, non sono mai stata una persona molto brava a nascondere ciò che prova” ha spiegato Tara. “In particolar modo quando sto male”.

“Purtroppo i miei occhi tendono a parlare molto prima di quanto possa farlo la mia bocca” ha proseguito l’ex protagonista di Uomini e Donne. “Lo sapete che sono molto trattenuta sulle mie cose private e continuerò così. Questo non è un bel periodo e sto pensando a prendere decisioni molto importanti” ha concluso.

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si sono lasciati? Dalle sue parole, e da quanto rivelato anche da Amedeo Venza, sembrerebbe proprio di sì anche se qualche tempo fa apparivano più innamorati che mai.

Tara Gabrieletto dopo Uomini e Donne annuncia: “Non chiedetemi di Cristian Gallella”

Tara Gabrieletto ha pregato i suoi fan di non farle domande sul suo matrimonio o di dove sia finito Cristian Gallella, in quanto non ha nessuna intenzione al momento di rispondere a tale curiosità, ma quando sarà arrivato il momento giusto ci terrà a fare chiarezza su quello che sta accadendo in questo periodo così complicato per loro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island anticipazioni: chi è la prima coppia che abbandona

“Come vi ho accennato poco fa, questo non è un bel periodo per me e non sto molto bene” ha spiegato l’ex protagonista di Uomini e Donne, tra l’altro il programma di Maria De Filippi è stato sfidato da mamma Rai.

“Sto prendendo delle decisioni sulla mia vita e vi chiedo per questo la cortesia di non chiedermi della fede o di dove si trova Cristian in questo momento perché tanto non ho nessuna intenzione di rispondere” ha aggiunto Tara Gabrieletto su Cristian Gallella. “Quando arriverà il momento giusto, ed entrambi avremo la situazione ben chiara, diremo quello che ci sarà da dire” ha concluso. “Che sia una notizia positiva o sia essa negativa”.

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto di Uomini e Donne riusciranno a recuperare il loro matrimonio?