L’ex tronista di Uomini e Donne, Anna Munaò, diventata mamma per la prima volta, rivolge un appello ai fan affinchè non lo tocchino. Ecco perché.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Anna Munafò, è diventata mamma da pochi giorni per la prima volta. L’arrivo del piccolo Michael ha riempito di gioia il cuore della bellissima siciliana che si sta godendo il momento anche se non nasconde di essere preoccupata per la situazione intorno. La Munafò ha così pubblicato un post su Instagram facendo un appello a tutti i fans che, in questi giorni, si avvicinano a lei e al suo bambino.

SULLO STESSO ARGOMENTO: “Rosa Perrotta sembri uno scheletro” | L’ex Uomini e Donne sbotta

Anna Munafò, appello sui social: “ sono spaventata per la troppa leggerezza che vedo in giro”

Al settimo cielo per essere diventata mamma del piccolo Michael, nato dal suo amore con Giuseppe che non fa parte del mondo dello spettacolo e che è riuscito a conquistare il suo cuore fino a condurla all’altare, Anna Munafò, su Instagram, ha pubblicato una foto chiedendo alla gente di non avvicinarsi troppo al bambino e di non toccarlo se dovessero incontrarla.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Pamela Barretta rifatta dopo il Trono Over? Parla lei

A spaventare Anna è l’emergenza coronavirus. L’ex tronista ammette di essere spaventata ed esorta tutti a rispettare le misure di sicurezza previste soprattutto nei confronti di un bambino che ha pochi giorni di vita.

“Vi chiedo una cortesia, visti i suoi pochi giorni di vita, vista la situazione che purtroppo stiamo ancora vivendo, e visto che sono tante le persone che non credono al Covid o che comunque se ne fregano perché poco gli importa, vi chiedo perfavore di non avvicinarvi troppo alla carrozzina se siete senza mascherina e che cmq il bambino non va toccato, non voglio essere maleducata, ma sono spaventata per la troppa leggerezza che vedo in giro. Grazie da Michael”, ha scritto.

L’appello della Munafò è stato accolto dai fans che si sono detti perfettamente d’accordo con lei.