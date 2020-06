L’ex tronista di Uomini e Donne, Anna Munafò, è diventata mamma per la prima volta: è nato Michael. L’annuncio sui social.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Anna Munafò, è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram con una foto in cui stringe tra le braccia il suo piccolo Michael, nato dall’amore con il marito Giuseppe Saporita. Grande gioia da parte di tutti i fans che, in questi mesi, avevano seguito sui social la gravidanza dell’ex tronista.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Armando Incarnato: “Non credete a quello che sapete”

Uomini e Donne, Anna Munafò mamma: la foto del piccolo Michael

Anna Munafò è al settimo cielo. L’ex tronista di Uomini e Donne che ha sposato Giuseppe Saporita all’inizio dell’anno, ha partorito dando alla luce un maschietto, Michael che nella prima foto pubblicata su Instagram stringe teneramente tra le sue braccia mentre il marito è al suo fianco. Una tenera foto di famiglia che ha emozionato tutti quelli che hanno seguito il percorso della Munafò sul trono.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Gemma Galgani e Nicola Vivarelli separati: il gesto di lui

Dopo aver concluso il suo percorso sul trono scegliendo Emanuele Trimarchi, Anna Munafò era tornata single. L’ex tronista aveva poi ritrovato l’amore con Matteo con cui era pronta a convolare a nozze. Un matrimonio sfumato improvvisamente e che ha poi permesso ad anni d’innamorarsi di Peppe Saporita che le ha regalato il dono più grande, l’amore del suo bambino.

Parlando della storia con il marito, Anna al magazine ufficiale di Uomini e Donne, aveva detto:

“Mio marito è di Milazzo anche lui, ci conosciamo da quando eravamo piccolini! Abitava anche vicino casa mia, ma non ci siamo mai frequentati o parlati: comitive diverse, e in più io ho vissuto fuori per più di dieci anni quindi non c’era stato proprio modo. Ci siamo incontrati questa estate, i miei amici hanno organizzato una serata insieme al suoi amici e, incontrandoci quella sera, abbiamo forse parlato par la prima volta“.