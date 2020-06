Carlo Ancelotti è finito nel mirino del fisco spagnolo per una presunta evasione fiscale: non avrebbe pagato bene 1.062.079 euro.

Secondo quanto annunciato questa mattina dalla Cadena Cope, l’allenatore italiano Carlo Ancelotti sarebbe indagato dal fisco spagnolo.

L’attuale allenatore dell’Everton non avrebbe pagato, secondo le autorità madrilene, all’erario spagnolo una cifra pari a 1.062.079 euro per il biennio 2014-2015, quello in cui era allenatore del Real Madrid.

Il nome di Mr Ancelotti è solo l’ultimo di una lunga lista di esponenti del mondo del calcio finiti nel mirino del fisco.

