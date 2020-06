Uomini e Donne | Gemma Galgani e Nicola Vivarelli separati: il gesto di lui

Uomini e Donne | Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono separati dopo la breve vacanza a Roma. Il gesto del giovane cavaliere del Trono Over non è sfuggito.

Uomini e Donne aveva lasciato il pubblico del piccolo schermo con il fiato sospeso, senza sapere come sta proseguendo la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Grazie ai social, però, è possibile sapere come stanno andando le cose tra i due.

La coppia, dopo aver trascorso un periodo nella capitale, è stata costretta a separarsi. Il motivo?

Il giovane corteggiatore, dopo essere stato paparazzato con Gemma, è dovuto tornare a casa da sua madre e da sua nonna, lasciando Gemma da sola a Roma. La dama, dalla fine del programma, sembrerebbe non essere tornata a Torino, città dove ha vissuto fino a poco tempo fa.

Nicola Vivarelli ha lasciato Gemma Galgani dopo Uomini e Donne, ma non senza farle prima una romantica dedica sul suo profilo Instagram.

Nicola Vivarelli lascia Roma dopo Uomini e Donne: la dedica a Gema Galgani

Nicola Vivarelli, come anticipato, è stato costretto a lasciare Gemma Galgani di Uomini e Donne per tornare dalla sua famiglia a cui è molto legato. I due, fatta eccezione per i rispettivi impegni lavorativi, non fanno altro che stare insieme non appena possibile.

Per questo motivo, il giovane cavaliere del Trono Over non appena ha salutato la sua dama le ha lasciato una dolce dedica sul suo profilo Instagram.

Nicola Vivarelli su Instagram ha pubblicato uno scatto che dimostra la sua partenza per tornare a Roma e in sottofondo ha aggiunto una dedica musicale dal titolo Music sounds better with u, letteralmente: “la musica suona meglio con te” il tutto condito con alcune emoticon che fanno capire che il giovane cavaliere è triste nel tornare a casa e lasciare la sua dama da sola.

Gemma Galgani, che ha organizzato una sorpresa insieme a Giovanna Abate per i fan, non ha ancora commentato tale gesto. La dama, infatti, preferisce non sbilanciarsi più di tanto su quelli che sono i suoi sentimenti attraverso i social.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne sembrano aver trovato il giusto compromesso per far funzionare la loro conoscenza, che si spera possa diventare qualcosa di più. I presupposti per rendere questa conoscenza qualcosa di stabile e duraturo sembrano esserci tutti, anche se i due preferiscono andare con calma senza bruciare le tappe della loro relazione.