Gemma Galgani paparazzata con Nicola Vivarelli: come prosegue la conoscenza

Gemma Galgani è stata paparazzata con Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne per le strade di Roma. Ecco come prosegue la loro conoscenza dopo l’esperienza al Trono Over su canale 5.

Gemma Galgani è senza dubbio una delle dame più amate del piccolo schermo degli italiani. Il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne, inutile negarlo, è curioso di sapere come sta procedendo la sua conoscenza con Nicola Vivarelli, il suo giovane corteggiare di soli 26 anni.

In molti, infatti, non credevano in questo rapporto, convinti che una volta spenta la luce dei riflettori si sarebbe spento di conseguenza anche l’interesse che li lega, ma così non è. I due, già avvistati per le strade di Roma subito dopo la fine del programma, sono stati nuovamente paparazzati nella capitale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Oscar Branzani violento? Eleonora Rocchini interviene

In un primo momento Nicola ha pubblicato una breve clip sul suo profilo Instagram, social su cui Gemma ha raggiunto un importante traguardo, in cui in sottofondo si sente la voce della dama che risponde ad una curiosità e in un secondo momento sono stati paparazzati dai fan in un noto ristorante di Roma.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne proseguono a gonfie vele la loro conoscenza, che contrariamente da quanto immaginato da molti sta andando avanti senza sosta.

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani insieme a Roma dopo Uomini e Donne: il gesto di lui spiazza

Nicola Vivarelli prima di essere stato paparazzato con Gemma Galgani dopo il Trono Over di Uomini e Donne ha fatto un gesto che ha spiazzato la maggior parte degli utenti della rete. Quale?

Il giovane cavaliere del parterre maschile di canale 5, aveva iniziato a seguire un bel po’ di ragazze su Instagram, ma a quanto pare prima dell’uscita con la dama qualcosa sarebbe cambiato. Cosa?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | De Filippi punta su un ex di Uomini e Donne: chi è

Nicola Vivarelli su Instagram ha iniziato a togliere il follow a tutte le ragazze che aveva precedentemente aggiunto. In molti non hanno compreso tale gesto, ma molto probabilmente il cavaliere ha preferito cancellare dal social numerose ragazze in segno di rispetto per Gemma, che qualche giorno fa ha promesso una sorpresa al suo pubblico insieme a Giovanna Abate.

Se è certo che la loro conoscenza sta proseguendo a gonfie vele, non sembra essere altrettanto sicura la partecipazione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Temptation Island, ma si aspettano ancora conferme ufficiali per il cast dell’edizione di quest’anno.