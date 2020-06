Temptation Island | De Filippi punta su un ex di Uomini e Donne: chi è

Temptation Island | De Filippi punta su un ex di Uomini e...

Temptation Island | Maria De Filippi ha scelto di puntare su un ex corteggiatore particolarmente amato dal pubblico per il ruolo di tentatore. Ecco chi è.

Temptation Island è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani durante la prima settimana di luglio e in rete iniziano già a spuntare le prime indiscrezioni riguardanti il cast di quest’anno.

Secondo Il Vicolo delle News, Maria De Filippi avrebbe scelto di puntare su un ex corteggiatore di Uomini e Donne particolarmente amato dal pubblico del piccolo schermo. La conduttrice gli avrebbe offerto il ruolo di tentatore, visto che è single, e lui avrebbe accettato. Di chi stiamo parlando? Di Alessandro Basciano!

Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, pare sbarcherà sull’isola delle tentazioni. Lui è stato uno dei volti più amati di questa stagione televisiva, tant’è che quando non fu scelto dalla tronista, il pubblico in studio chiese alla conduttrice di renderlo uno dei protagonisti dello show.