Gemma Galgani | Importante traguardo dopo Uomini e Donne: “Sono commossa”

Gemma Galgani ha raggiunto un importante traguardo dopo la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne. La dama di Maria De Filippi ha deciso di ringraziare pubblicamente i suoi fedeli sostenitori per questa nuova vittoria.

Gemma Galgani è una delle dame, se non la dama, più famosa del piccolo schermo. Grazie alla sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, e alla sua sfortuna nel campo sentimentale, la dama è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico del piccolo schermo che giorno dopo giorno non fa altro che supportarla in tutto ciò che fa.

Non stupisce, quindi, come la dama abbia raggiunto un importante obiettivo sui social. Obbiettivo che ha voluto condividere con i suoi fedeli sostenitori che le hanno permesso tutto ciò. Che cosa è successo?

Gemma Galgani ha raggiunto i 500 mila fans su Instagram. La dama, che è stata protagonista di un retroscena del suo ex Giorgio Manetti, ci ha tenuto a ringraziare personalmente gli utenti della rete per averle permesso di raggiungere questo importante traguarda nel difficile e competitivo nel mondo dei social.

Uomini e Donne | Gemma Galgani raggiunge i 500 mila followers su Instagram: la sua reazione

La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, come anticipato, ci ha tenuto a ringraziare i suoi follower scrivendo per loro un dolce ringraziamento, che è stato accompagnato da un video che raccoglie tutti i suoi post più belli pubblicati fin dal suo debutto sul piccolo schermo degli italiani.

“Volevo ringraziarvi 500 mila volte” ha scritto Gemma Galgani su Instagram, tra l’altro Nicola Vivarelli ha smentito la vacanza insieme. “Un grazie va a tutte le persone che non mi hanno mai abbandonata e che mi hanno seguita fino adesso” ha ringraziato la dama. “Sono commossa e felice” ha aggiunto. “Sempre vostra, Gemma”.

Gemma Galgani dopo Uomini e Donne continua ad avere un posto speciale nel cuore del pubblico di Maria De Filippi, che non smette di sostenerla durante il suo percorso televisivo e di vita.