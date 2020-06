Maria De Filippi: quanto ha donato Amici Speciali alla protezione civile

Maria De Filippi ha lanciato il progetto di Amici Speciali per aiutare la Protezione Civile a contrastare l’emergenza del coronavirus in Italia. La produzione del programma, attraverso i propri canali ufficiali, ha svelato quanto ha donato per la causa.

Maria De Filippi, il durante il corso della stagione televisiva appena conclusasi, avrebbe dovuto portare sul piccolo schermo Amici All Stars. Il programma avrebbe avuto lo scopo di riunire i migliori talenti del programma per contendersi una nuova coppia da portare a casa. A causa dell’emergenza del coronavirus, il progetto è stato modificato per fornire un aiuto concreto alla nazione. In che modo?

La conduttrice ha trasformato il programma in Amici Speciali, dove i talenti si sono ugualmente riuniti ma con lo scopo di raccogliere un’importante cifra da donare alla protezione civile per contrastare l’emergenza sanitaria in Italia. La produzione della trasmissione, nelle scorse ore, attraverso i propri canali ufficiali ha comunicato al popolo della rete quanto è stato devoluto in beneficenza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Francesca Tocca e Valentin fidanzati? | Foto sospette sui social

Maria De Filippi ha donato con Amici Speciali oltre 400 mila euro. La produzione della conduttrice, che di recente è stata difesa da Barbara d’Urso, ha rivelato che tutto ciò è stato possibile grazie anche ai telespettatori che hanno supportato il progetto.

Amici Speciali di Maria De Filippi e la campagna contro l’emergenza del coronavirus

Amici Speciali, durante il comunicato che annuncia la cifra donata alla Protezione Civile, ci ha tenuto a fare alcune specificazioni in merito al raggiungimento di tale traguardo.

Come anticipato, la somma indicata è stata raggiunta grazie alla collaborazione dei telespettatori di Maria De Filippi, ma non solo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: X Factor | Emma tra i giudici, Fedez: “Lo show ha avuto un tracollo”

Il programma, vinto dal cantante Irama con uno straordinario monologo sul razzismo, aveva donato ben 400 mila euro dopo la fine della messa in onda, ma sono stati aggiunti altri 25 mila euro dai televoti delle ultime due puntate mandate in onda.

Visualizza questo post su Instagram Proud 💛 #AmiciSpeciali #Amici19 Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 16 Giu 2020 alle ore 9:13 PDT

Un importante traguardo raggiunto da Maria De Filippi ad Amici Speciali e da tutto il pubblico del piccolo schermo che ha creduto, e soprattutto supportato, questo importante progetto al fine di contrastare l’emergenza sanitaria nel nostro paese.