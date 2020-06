GF Vip | Licia Nunez prova l’inseminazione con Barbara: “Voglio una bimba”

GF Vip | Licia Nunez, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha rivelato che lei e la sua compagna Barbara Eboli stanno provando ad avere un bambino con l’inseminazione assistita.

Licia Nunez è reduce dall’esperienza del GF Vip di Alfonso Signorini, che le ha permesso di farsi conoscere da una fetta di pubblico con cui non si era mai approcciata prima d’ora. Lo stesso pubblico che dopo la fine della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia non ha mai smesso di seguirla e supportarla ed è felice per lei nello scoprire che insieme alla sua compagna Barbara Eboli sta provando l’inseminazione assistita per diventare mamma!

La conferma arriva dalla diretta interessata sulle pagine del settimanale Chi, dove ha dato il lieto annuncio ai suoi fedeli sostenitori.

“Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita” ha rivelato l’ex concorrente del GF Vip, tra l’altro pare che Signorini abbia puntato Loredana Lecciso come nuova opinionista. “Io e Barbara vorremmo tanto avere una femminuccia” ha spiegato Licia. “Abbiamo anche scelto il nome, vorremmo chiamarla Elena o Beatrice” ha aggiunto. “Sarà fantastico sentirla crescere dentro di me”

Licia Nunez e Barbara Eboli hanno ricorso all’inseminazione assistita e sono pronte a diventare due splendide mamme.

Licia Nunez dopo il GF Vip ammette: “Durante il lockdown, si sono riaperte le ferite”

Licia Nunez, durante il corso dell’intervista, ha anche chiarito che dopo il Grande Fratello Vip, durante la fase del lockdown, le sono purtroppo tornati in mente tutti i momenti negativi con cui ha avuto a che fare durante il corso della sua vita. Come la perdita del bambino, che l’ha colpita qualche tempo fa.

“Durante la fase del lockdown, si sono riaperte le vecchie ferite, quelle incancellabili” ha spiegato Licia Nunez dopo il GF Vip, che aveva già raccontato questi tristi retroscena nella casa. “Ho rivisto i mostri del passato, come l’alcool, e la perdita di quel bambino che non ho mai messo al mondo” ha concluso la compagna di Barbara Eboli che sembra aver ritrovato la speranza con l’inizio dell’inseminazione assistita.

Licia Nunez diventerà mamma con Barbara Eboli, qualora l’inseminazione dovesse proseguire per il verso giusto, e noi non possiamo che augurare il meglio per questa coppia.