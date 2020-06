Uomini e Donne | Giorgio Manetti: “Proposi Temptation Island con Gemma”

Uomini e Donne | Giorgio Manetti, ex cavaliere del Trono Over, ha rivelato che si propose per partecipare a Temptation Island con Gemma Galgani, sua compagna dell’epoca, ma che venne scartato dalla produzione del programma.

Giorgio Manetti è uno dei ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne più amati del piccolo schermo degli italiani. Il Gabbiano, diventato famoso grazie alla sua relazione con Gemma Galgani, recentemente intervistato da Francesco Fredella per RTL, ha rivelato che durante la sua permanenza al dating show di Maria De Filippi, aveva proposto alla redazione del programma di poter prendere parte a Temptation Island.

Giorgio voleva mettere alla prova il suo rapporto con Gemma, ma l’idea non venne nemmeno presa in considerazione dalla redazione del programma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Eleonora e Oscar di nuovo insieme? Il gossip

“Quando facevo parte del Trono Over, avevo proposto alla redazione di poter partecipare al programma con Gemma” ha rivelato Giorgio, che di recente ha ammesso di essere stato l’unico che non ha preso in giro Gemma in ambito sentimentale. “Ma non fui preso nemmeno in considerazione” ha concluso l’ex cavaliere di canale 5.

Giorgio Manetti voleva partecipare a Temptation Island con Gemma Galgani e siamo certi che anche al pubblico del piccolo schermo non sarebbe dispiaciuto mettere alla prova il loro amore.

Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne svela: “Farei Pechino Express”

Giorgio Manetti, oltre a parlare della sua richiesta di prendere parte a Temptation Island, si è anche sbilanciato in merito al suo futuro sul piccolo schermo degli italiani. Se prenderebbe mai parte ad un reality show, il genere di programmi che al momento va per la maggiore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Opinionista della d’Urso rifiuta: ecco perché

“Non mi piacciono molto i reality show” ha rivelato Giorgio Manetti di Uomini e Donne. “Per me sono un capitolo chiuso” ha aggiunto l’ex di Gemma Galgani, tra l’altro lei di recente ha ammesso di aver baciato Nicola Vivarelli dopo il Trono Over. “Forse prenderei parte soltanto a Pechino Express” ha subito chiarito.

Il pubblico dovrà farsene, quindi, una ragione: Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne non sembra essere molto propenso a ritornare sul piccolo schermo.