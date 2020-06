Michela Persico | Pronta per Napoli-Juve, lady Rugani a Roma per la finale

Michela Persico | Pronta per Napoli-Juve, lady Rugani a Roma per la...

Michela Persico è pronta per Napoli-Juventus, la giornalista sarà a Roma per sostenere il compagno Daniele Rugani durante la sfida decisiva di questa sera. Scontato chiedersi per chi farà il tifo.

Stasera si giocherà la finale di Coppa Italia 2019/2020. Atto conclusivo di un torneo nazionale, quest’anno, diverso dal solito: una pandemia ha stravolto calendari e combinazioni, ma il COVID-19 – l’abbiamo constatato – non spegne la passione, anzi (se possibile) la amplifica. Allora si riparte dal bacio al cielo e la dedica di Gattuso con gli occhi lucidi alla sorella, recentemente scomparsa, per essere arrivato fino in fondo alla Coppa Nazionale con il suo Napoli e da Daniele Rugani. Il primo difensore ad aver contratto il Coronavirus in Serie A.

Napoli-Juventus è anche questo: partita che di neutro avrà solo il campo (forse), quell’Olimpico di Roma eccezionalmente senza pubblico per misure preventive. L’anti-contagio non fermerà comunque il tifo, perchè – quando c’è di mezzo il pallone – non si tratta di malattia ma di passione. Lo stesso attaccamento che mostra Michela Persico.

Michela Persico, lady Rugani all’Olimpico per la finale di Coppa Italia

Lady Rugani, infatti, non smette di seguire e supportare la sua dolce metà: l’ha fatto in tempi di Coronavirus, contraendolo anche lei (non chiamatela solidarietà di coppia trattasi piuttosto di sfortunata ma presumibile conseguenza), e continua a farlo anche adesso che la gravidanza è in dirittura d’arrivo. Infatti, nonostante sia richiesto – in situazioni come queste – assoluto riposo, la giornalista vuole seguire il compagno a Roma. Michela Persico, quindi, si è già messa in viaggio verso la Capitale: testimonianza lampante sono le ultime stories di Instagram.

L’appuntamento è troppo importante per perderselo e la reporter, che in tal caso potrà unire piacere e dovere, sarà pronta a sostenere e documentare le gesta (non solo) di Rugani sul prato dell’Olimpico. Scontato, dunque, chiedersi per chi farà il tifo. Come detto, però, questa è una finale inedita dove – una volta tanto – le emozioni avranno la meglio su tecniche e tattiche: è la prima partita importante in Italia dopo il lockdown.

Quindi ripartire da un bacio al pancione e un bacio al cielo diventa doveroso, come dire: “Ce la faremo anche stavolta”, per disquisire di altro ci sarà tempo. Lo stesso che bisogna assolutamente prendersi per assaporare quegli attimi di normalità che, anche a livello ludico, stiamo man mano ritrovando. Allora un viaggio verso Roma, stavolta, può assumere un’importanza diversa. E forse non è un caso se tutte le strade, alla fine, portano lì.

