Uomini e Donne | Gemma Galgani e Nicola in vacanza dopo il bacio? Parla lui

Uomini e Donne | Gemma Galgani e Nicola in vacanza dopo il...

Uomini e Donne | Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno programmato insieme una vacanza dopo il Trono Over? Il corteggiatore ha fatto chiarezza sul portale Fanpage, raccontando tutta la verità.

Uomini e Donne ha dato vita alla chiacchieratissima conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. I due, a causa della forte differenza di età, hanno creato non poco scalpore tra il pubblico del piccolo schermo, ma loro continuano incuranti, com’è giusto che sia, la loro conoscenza.

Nelle scorse ore, intervistato dai microfoni di Fanpage, l’agente del ragazzo ha rivelato che la coppia sta organizzando una romantica vacanza insieme, prenotando presso una struttura a Forte dei Marmi una camera singola in cui trascorrere qualche giorno di relax insieme. Nicola, però, dopo la pubblicazione della notizia, ha prontamente contattato il portale, smentendo quanto rivelato dal suo agente.

Nicola Vivarelli ha smentito la vacanza di Gemma Galgani, con cui ha una grande affinità intellettuale, affermando che il suo manager ha riportato dichiarazioni inesatte. In quanto non andranno in vacanza, salvo imprevisti, a causa dei rispettivi impegni lavorativi.

Nicola Vivarelli smentisce la vacanza con Gemma Galgani dopo Uomini e Donne: “Non è vero”

Nicola Vivarelli ha precisato che da parte sua c’è un forte desiderio di andare in vacanza con Gemma Galgani di Uomini e Donne, ma a causa dei rispettivi impegni lavorativi non è possibile al momento realizzare questo progetto.

Il giovane corteggiatore del Trono Over ha però tranquillizzato i fan, affermando che lui e la dama hanno ugualmente numerosi progetti in ballo per trascorrere del tempo insieme.

“Volevo rettificare quanto riportato dal mio agente nelle scorse ore, in quanto ci sono alcune inesattezze” ha dichiarato Nicola Vivarelli sulla vacanza con Gemma Galgani, tra l’altro i due si sono baciati dopo il Trono Over. “Io e Gemma abbiamo tanti programmi e progetti, ma molti sono in fase di elaborazione perché vorrei sorprenderla facendole delle sorprese” ha spiegato.

“Quindi non posso dilungarmi molto su cosa ho in mente per lei. Certo, sarebbe bellissimo se potessimo trascorrere dei giorni insieme nella bella Italia” ha proseguito il giovane corteggiatore.

“Ma a causa dei rispettivi impegni professionali al momento non è possibile poter organizzare qualcosa del genere” ha ribadito. “Al momento non ci sono né stanze né alberghi prenotati, ma qualora si presenti l’occasione sarà per noi un piacere” ha concluso.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne continuano la loro conoscenza e, a discapito di quanto in molti potessero immaginare, prosegue a gonfie vele.