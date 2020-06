Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: scappa il bacio dopo Uomini e Donne

Gemma Galgani, recentemente intervistata dal magazine dedicato alla trasmissione di Uomini e Donne, ha rivelato che è scappato il primo bacio con Sirius, Nicola Vivarelli, dopo la fine della messa in onda del Trono Over.

Gemma Galgani è tornata al centro dell’attenzione del piccolo del piccolo schermo a causa della sua chiacchieratissima conoscenza con Nicola Vivarelli, il giovane 26 enne con cui ha scelto di intraprendere una conoscenza nonostante le numerose critiche attirate su di sé dagli altri protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne.

La dama più famosa di canale 5, recentemente intervistata dal magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi, ha rivelato al suo pubblico come sta proseguendo la conoscenza con Sirius a telecamere spente, visto che il programma si è concluso questa settimana.

La conoscenza tra i due prosegue a gonfie vele, tant’è che si sono perfino baciati! Gemma Galgani ha baciato Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne. Se state pensando ad un bacio passionale, beh purtroppo vi sbagliate di grosso. I due si sono lasciati andare ad un tenero e casto bacio a stampo, con tanto di mascherina perché si sa che le precauzioni non sono mai troppe.

Cosa ne penserà la signora Vivarelli, che di recente ha sbottato con gli haters di suo figlio, del primo bacio della coppia più chiacchierata della tv?

Gemma Galgani racconta il primo bacio con Nicola Vivarelli: “Mi riabituo al calore umano”

Gemma Galgani ha raccontato che il primo bacio con Nicola Vivarelli di Uomini e Donne è avvenuto a Roma, quando sono stati beccati dai telespettatori a passeggiare romanticamente mano nella mano per le strade della città.

La dama del Trono Over ha raccontato che il bacio è avvenuto in taxi, mentre si stavano salutando per raggiungere ognuno la propria destinazione.

“Il primo bacio è avvenuto mentre stavo per scendere dal taxi” ha spiegato Gemma sul primo bacio con Nicola dopo il Trono Over. “E’ stato un bacio a stampo, avevamo anche la mascherina, ma non nascondo che ha avuto la sua importanza” ha raccontato la dama, che di recente ha ricevuto una dedica da Ida Platano.

“Durante quell’appuntamento ci siamo sfiorati la pelle e abbiamo giocato incrociando le nostre dita” ha svelato la Galgani. “Mi sto riabituando al calore umano” ha concluso.

Il dispiacere del pubblico del Trono Over di Uomini e Donne, inutile nasconderlo, sta nel non aver potuto assistere al primo bacio di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Sicuramente, se la coppia dovesse resistere fino a settembre, ne vedremo altri negli studi Elios di Roma.