Gemma Galgani | Mamma di Nicola Vivarelli sbotta: “Non l’accetto!”

Gemma Galgani ha iniziato una conoscenza con Sirius, Nicola Vivarelli, al Trono Over di Uomini e Donne. La mamma del giovane cavaliere, intervistata dal settimanale Chi, si è lasciata andare ad un lungo sfogo riguardo gli insulti ricevuti da suo figlio sul web.

Gemma Galgani, non è di certo un mistero, da quando ha scelto di intraprendere una conoscenza con il giovane Sirius, Nicola Vivarelli, ha attirato su di sé le critiche dei telespettatori e del popolo del web, ma non solo. Anche i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne non hanno visto di buon grado la conoscenza tra i due.

Nemmeno il cavaliere è stato esente da ricevere insulti e aspre critiche a riguardo, tant’è che sua madre, la signora Luisella, sulle pagine del settimanale Chi, si è lasciata andare ad un lungo sfogo verso gli haters di suo figlio.

“Ormai mi sono abituata a leggere notizie false sul conto di mio figlio, ma se una cosa che non tollero sono gli insulti” ha rivelato la mamma di Nicola Vivarelli sugli insulti ricevuti da suo figlio, tra l’altro nelle scorse ore si è parlato della possibile partecipazione a Temptation Island Vip di suo figlio e Gemma.

“Non l’accetto, mi spiace” ha proseguito la signora sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. “C’è anche chi fa insinuazioni pesanti sul suo conto e queste persone non meritano le attenzioni mie e di Nicola”.

Mamma di Nicola Vivarelli svela quand’è nata l’attrazione con Gemma Galgani a Uomini e Donne

La mamma di Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, oltre a lasciarsi andare ad uno sfogo riguardante gli insulti che suo figlio quotidianamente riceve soltanto perché ha scelto di iniziare una conoscenza con Gemma Galgani, ha anche rivelato quand’è che lui si è accorto di essere attratto dalla dama più famosa del Trono Over.

“Mi ha raccontato che è iniziato a sentirsi attratto da lei da quando hanno iniziato a dialogare” ha rivelato la madre di Sirius sulla conoscenza con Gemma Galgani del Trono Over, che di recente ha ricevuto una dedica da Ida Platano.

“Hanno modi di vivere la vita e l’amore davvero molto simili“ si è sbilanciata la donna, che si è sempre dimostrata favorevole a questo tipo di conoscenza, nonostante le molte critiche ricevute.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne continuano la loro conoscenza. Tant’è che sono stati avvistati insieme anche dopo la fine della registrazione del Trono Over, che ritornerà a settembre sul piccolo schermo degli italiani.