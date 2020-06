Ida Platano scrive a Gemma Galgani dopo Uomini e Donne: “Non c’è distanza”

Ida Platano ha scritto un messaggio a Gemma Galgani sul suo profilo Instagram dopo la fine di questa stagione del Trono Over di Uomini e Donne.

Ida Platano, oltre ad aver trovato l’amore negli studi del Trono Over di Uomini e Donne, ha trovato una grande amica. Ovviamente ci riferiamo a Gemma Galgani. Non è un mistero, infatti, che le due siano da sempre grandi amiche.

Tant’è che la dama di Torino, quando la Platano prese parte a Temptation Island, la raggiunse per darle il conforto di cui aveva bisogno quando soffriva a causa della sua relazione con Riccardo Guarnieri.

Le due, purtroppo, a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia, non riescono a vedersi da parecchi mesi ma non per questo il loro legame ne ha risentito.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gemma Galgani | Lorenzo Riccardi avverte Sirius: “Verrà fuori prima o poi”

Nelle scorse ore, infatti, Ida Platano ha fatto una dedica a Gemma Galgani, che tra l’altro pare prenderà parte lei alla prossima edizione di Temptation Island Vip, ricordandole quanto sia forte il sentimento che le lega nonostante siano tanti i chilometri che le separano.

Uomini e Donne | Ida Platano fa una dedica a Gemma Galgani dopo il Trono Over: “Un legame forte”

Ida Platano ha scritto un dolce messaggio a Gemma Galgani di Uomini e Donne, ricordandole quanto sia forte il sentimento di amicizia che le lega. Le due dame del Trono Over sono pronte a supportarsi a vicenda e sono state le spalle su cui piangere l’una dell’altra.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giovanna Abate e Sammy | Armando Incarnato sulla scelta: “Sarà coatto, ma…”

“Nessuna distanza potrà mai separare la nostra amicizia” ha scritto Ida Platano di Uomini e Donne su Instagram, che tra l’altro pare essere di nuovo ai ferri corti con Riccardo Guarnieri. “I legami forti restano e sono in grado di sfidare il tempo” ha proseguito l’ex dama di canale 5. “Perché hanno una casa sola: quella del cuore” ha concluso, emozionando la sua cara amica Gemma Galgani.

Ida Platano e Gemma Galgani a Uomini e Donne hanno trovato la cosa più preziosa che potessero mai avere: una vera amicizia.