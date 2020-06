Chef Rubio si è apertamente schierato contro Chiara Ferragni e Fedez, “colpevoli” di aver partecipato alle manifestazioni di piazza a Milano. Perché tanto rancore?

Chef Rubio si è fortemente impegnato in politica negli ultimi mesi. Dopo aver trascorso un lungo periodo in Medio Oriente ha abbracciato la causa palestinese ed è più volte intervenuto anche sulle dinamiche delle proteste popolari che stanno scuotendo il mondo dopo la morte di George Floyd.

Nelle ultime ore, però, Chef Rubio ha deciso di scagliarsi ferocemente contro la scelta di Chiara Ferragni e Fedez, i quali si sono uniti alle proteste di Milano (che si sono svolte davanti alla Stazione Centrale della città) esibendo un cartello contro il razzismo.

Anche I Ferragnez si sono profondamente impegnati nel sociale nelle difficili settimane della quarantena, utilizzando la propria notorietà per raccogliere fondi a favore delle strutture sanitarie che hanno affrontato la pressione maggiore durante il Coronavirus.

Sull’onda del proprio impegno politico, e dopo essere stati criticati per non aver preso posizione in merito alla triste vicenda di George Floyd, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di partecipare alla manifestazione quasi “in incognito”, indossando abiti assolutamente anonimi e coprendosi il più possibile.

Nonostante tutte le “precauzioni” prese dalla coppia, Chef Rubio li ha additati duramente su Twitter, accusando le loro fotografie di essere il male che impedirà al movimento di piazza italiano di essere efficace.

Da dove arriva tutto quest’odio?

Chef Rubio contro Chiara e Fedez: “Non conoscono la vita”

Secondo Chef Rubio, Chiara Ferragni e Fedez non conoscno nulla del mondo reale, vivendo ormai isolati nella loro bolla perfetta nell’esclusivo grattacielo di City Life.

Secondo lo chef, che ha sempre voluto dare alla propria immagine pubblica un tratto assolutamente vero e concreto, i due influencer erano completamente fuori luogo durante la manifestazione di Milano e, a dimostrarlo, sarebbero arrivate le immancabili fotografie con cui i due hanno deciso di testimoniare il proprio impegno politico.

Preferendo esternare i propri pensieri su Twitter e non su Instagram, Chef Rubio ha scritto:

“Il fallimento della piazza è tutto negli scatti da poser di persone che non sanno un ca**o della vita e per du’ like farebbero di tutto! Fuck Racism cosaaaaaaaa! Cosaa!”.

Le intenzioni di Chiara e Fedez, secondo Chef Rubio, sarebbero tutt’altro che nobili. Lo Chef ha accusato apertamente i due influencer di aver utilizzato le manifestazioni in nome di George Floyd per farsi pubblicità e continuare ad aumentare i propri like.

Rubio si è anche scagliato contro coloro che scelgono come modello Chiara e Fedez, tentando di emulare il loro comportamento.

“Brand ambulanti seguiti da pecore sempre di più assomiglianti a pappagalli. Le bestemmie, quelle mai troppe” ha scritto Rubio, paragonando i follower dei Ferragnez prima a pecore (per indicare che sono incapaci di pensare con la propria testa) e poi a pappagalli (per dire che ripetono gli slogan del momento che circolano in rete senza capirne davvero il significato).

Le critiche di Chef Rubio arrivano in un momento storico in cui in realtà il gradimento di Fedez e ci Chiara è alle stelle. I due, infatti, sono riusciti a mantenere il loro primato social in Italia anche durante la quarantena. Hanno semplicemente raccontato quello che avveniva nella loro casa e nella loro famiglia, hanno condiviso messaggi positivi e si sono impegnati in maniera diretta per cambiare il mondo.

Come se non bastasse, contrariamente a molti altri artisti che hanno ammesso di aver perso l’ispirazione a causa dello stress da Coronavirus, Fedez ha anche pubblicato un nuovo singolo e ha contribuito a costruire il successo di una giovane artista emergente.

Chiara ha invece lanciato una capsule collection realizzata in collaborazione con Oreo e anche in quell’occasione è riuscita a fare beneficenza (senza riuscire però a sottrarsi alle critiche).