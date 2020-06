Mara Venier svela un retroscena su Al Bano a Domenica In: “Si è arrabbiato”

Mara Venier, recentemente intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato un retroscena riguardante l’ospitata di Al Bano Carrisi a Domenica In.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani. Per questo motivo Mamma Rai le ha chiesto di prolungare l’edizione di quest’anno di Domenica In. La zia più amata d’Italia, infatti, continuerà ad andare in onda, ritardando la consueta pausa estiva.

A tal proposito, Mara ha rivelato, tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, di avere in serbo numerose novità per la prossima edizione, ma nel frattempo il pubblico è curioso di sapere ciò che accade dietro le quinte delle puntate attualmente in onda. Per questo motivo, durante il corso dell’intervista, il giornalista ha chiesto a Mara maggiori dettagli riguardo l’intervista fatta ad Al Bano Carrisi qualche settimana fa e lei non ha esitato nel rispondere.

La conduttrice ha rivelato che durante il corso dell’intervista, lei aveva chiesto al Leone di Cellino San Marco, che di recente ha svelato un inedito retroscena sul suo passato, se poteva leggergli una poesia scritta da Romina Power, ma lui non ha reagito molto bene. Dettaglio, forse, che era sfuggito al grande pubblico durante la messa in onda.

“Io gli volevo leggere la poesia che aveva scritto Romina” ha spiegato Mara Venier sull’ospitata di Al Bano a Domenica In. “Ma credo si sia un po’ arrabbiato a riguardo” ha concluso la conduttrice, commentando poi anche la clamorosa gaffe fatta dal cantante durante la diretta.

Domenica In | Mara Venier commenta le parodie su Al Bano: “Si sarà fatto una risata”

La conduttrice di Domenica In si è anche lasciata andare in merito alla gaffe di Al Bano sui dinosauri. I telespettatori più informati, infatti, ricorderanno bene che l’ex marito di Romina Power, durante il corso dell’intervista con Zia Mara, ha dichiarato convinto ed ottimista che l’uomo distruggerà il coronavirus proprio come ha causato l’estinzione dei dinosauri.

Peccato che questi si siano estinti molto tempo prima della comparsa dell’uomo sulla faccia della terra.

“Si, mi ricordo di quel momento” ha rivelato Mara Venier sulla gaffe di Al Bano sui dinosauri. “So che ci hanno fatto anche il videogioco” ha osservato. “Ma credo che tutto sommato lui si sia fatto una risata a riguardo” ha concluso la Signora della domenica che ha rassicurato il suo pubblico confermando che il programma andrà ugualmente in onda anche se lei è infortunata.

Mara Venier a Domenica In, grazie ad episodi come questi elencati e alla sua spontaneità, è in grado di strappare più di un sorriso al suo fedele pubblico, che da due anni ormai la premia con veri e propri ascolti record.