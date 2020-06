Temptation Island Vip: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli nel cast? Il gossip

Temptation Island Vip | Secondo recenti indiscrezioni, Gemma Galgani e Sirius, Nicola Vivarelli, quest’anno potrebbero prendere parte al programma condotto da Alessia Marcuzzi su canale 5.

Temptation Island Vip, nonostante l’emergenza del coronavirus attualmente in corso, non si ferma ed è pronto a portare sul piccolo schermo un’edizione di tutto rispetto. In che modo? La redazione del programma starebbe mettendo su un cast degno di nota, pronto a regolarci una delle edizioni più belle mai viste prime.

Secondo la pagina Instagram Uominiedonnetronoclassicoeover, la redazione avrebbe proposto di prendere parte al programma a una delle coppie più discussione del Trono Over di Uomini e Donne: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

La notizia, è bene precisare, non è stata ancora confermata ufficialmente, mentre invece è stata rivelata la data di inizio dell’edizione NIP, che come di consueto inizierà prima di quella VIP.

Intanto il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere se Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono nel cast di Temptation Island Vip o meno.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli approdano a Temptation Island Vip? L’indiscrezione

E’ innegabile che qualora Gemma Galgani e Sirius, Nicola Vivarelli, fossero stati scelti dalla produzione per prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island Vip sarebbe non solo un autentico colpo di scena ma anche un vero e proprio colpaccio, garantendo al programma ascolti record visto che la loro conoscenza ha fatto discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo e non.

Anche se, è bene precisare, che Gemma Galgani e Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, tra l’altro quest’ultimo è stato criticato da Lorenzo Riccardi, almeno per il momento non hanno ancora formato una coppia vera e propria. In quanto si trovano ancora in una fase iniziale della conoscenza e non hanno ufficializzando il loro rapporto.

Nonostante tutto, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli nel cast di Temptation Island Vip 2020 sarebbero il colpo di scena di cui il pubblico del piccolo schermo ha bisogno per distrarsi da questo periodo decisamente poco tranquillo.