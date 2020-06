Giovanna Abate e Sammy | Armando Incarnato sulla scelta: “Sarà coatto, ma…”

Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan al Trono Classico di Uomini e Donne. Armando Incarnato, cavaliere del Trono Over, ha commentato quel momento.

Giovanna Abate ha deciso di terminare il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne scegliendo di iniziare una relazione con il suo corteggiatore Sammy Hassan. Tale momento non è passato inosservato né dal pubblico di Maria De Filippi né dai protagonisti del programma. Uno su tutti Armando Incarnato del Trono Over.

Il cavaliere del parterre maschile di canale 5 ci ha tenuto a commentare tale momento, visto che la tronista in una recente registrazione aveva paragonato Sammy a lui e non utilizzandolo come metro di paragone positivo. “Hai le stesse scarpe di Armando e parli pure?” commentò Giovanna in studio, strappando un sorriso al pubblico del piccolo schermo.

“Giovà, Sammy sarà pure coatto come me” ha esordito Armando Incarnato sulla scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne, che ieri ha ricevuto un brutto scherzo da Sammy. “Avremo pure le stesse scarpe” ha aggiunto. “Ma alla fine te lo sei scelto!”

Armando Incarnato si congratula con Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne: “Fortissimo”

Armando Incarnato, oltre a sottolineare che nonostante le critiche Giovanna Abate a Uomini e Donne alla fine del suo percorso abbia ugualmente scelto Sammy Hassan, ci ha tenuto a fare i suoi migliori auguri alla giovane coppia, confidando che alla fine ha fatto la migliore scelta che potesse fare.

“Ma ti dirò, hai fatto bene a sceglierlo” ha scritto Armando Incarnato del Trono Over su Instagram, che di recente si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul web. “Perché i coatti hanno un cuore enorme” ha spiegato. “Vi faccio i miei auguri e il mio in bocca al lupo” ha proseguito. “Sammy, fortissimo!”

Armando Incarnato ha commentato Giovanna e Sammy dopo Uomini e Donne, facendo notare come entrambi fossero l’uno preso dall’altro e non c’era scelta più giusta che lei potesse fare per terminare il suo percorso nel migliore dei modi.