Uomini e Donne | Armando dopo il Trono Over: “Supposizioni e illazioni”

Uomini e Donne | Armando Incarnato dopo il Trono Over si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram. Sfogo che sembrerebbe essere rivolto all’opinionista Gianni Sperti, che lo ha accusato di avere una relazione con la sua ex al di fuori del programma.

Armando Incarnato, dopo la puntata andata in onda oggi del Trono Over di Uomini e Donne, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram. Sfogo che sembrerebbe essere rivolto ad uno degli opinionisti in studio. Che cosa è successo?

Il cavaliere, durante il corso della puntata, è stato accusato da Gianni Sperti di prendere in giro la redazione e il pubblico da casa, in quanto intratterrebbe una relazione di tipo sentimentale con la sua ex fidanzata. Armando ha ovviamente smentito il tutto e sui social si è lasciato andare ad una riflessione in merito all’argomento trattato in puntata.

“L’unica differenza tra me e te è che io so esattamente quello che ho vissuto, conosco ciò che è successo nella mia vita” ha scritto Armando Incarnato su Instagram, dopo che in rete è spuntata la riflessione di Gianni Sperti. “Io quando parlo lo faccio perché so cos’è accaduto realmente” ha proseguito. “Tu invece lo fai soltanto per supposizioni e illazioni” ha concluso.

Armando Incarnato: messaggio per Gianni Sperti dopo Uomini e Donne? L’ipotesi

Lo sfogo di Armando Incarnato di Uomini e Donne è ovviamente apparso agli occhi del popolo della rete come una riflessione nei confronti di Gianni Sperti, visto che è stato lui in puntata a supporre che abbia una relazione al di fuori della trasmissione mentre Tina Cipollari ha preferito non esporsi più di tanto sull’argomento.

“Non ho intenzione di cambiare quello che sono soltanto per piacere agli altri” ha precisato Armando Incarnato dopo il Trono Over, tra l’altro oggi in studio invece si è sospetto che anche Veronica abbia una relazione al di fuori del programma. “Sarò sempre sincero e schietto e poco importa se agli altri non piace” ha proseguito il cavaliere.

“Spero soltanto che tu un giorno possa ricrederti sul mio conto” ha concluso. “Con affetto, Armando”.

Nonostante Armando non abbia fatto nomi, il suo sfogo sembrerebbe essere proprio rivolto a Gianni Sperti. I due riusciranno a chiarirsi?