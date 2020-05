Uomini e Donne | La scelta Giovanna Abate: quando va in onda

Uomini e Donne | Giovanna Abate è pronta a fare la sua scelta tra Sammy Hassan e Davide Basolo al Trono Classico. Ecco quando i telespettatori potranno assistere a questo momento.

Uomini e Donne è quasi giunto alla fine di questa stagione televisiva. Stagione decisamente non facile visto che ha subito non poche modifiche a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia. Nonostante tutto, però, il pubblico del piccolo schermo è riuscirà a vedere un’altra scelta al Trono Classico, a distanza di mesi dall’ultima andata in onda, ovvero quella di Giulio Raselli.

A fare la sua scelta, questa volta, è Giovanna Abate che dopo aver fatto chiarezza con i suoi sentimenti non ha assolutamente alcun dubbio se uscire con Sammy Hassan o Alessandro Graziani.

Ma quando andrà in onda la scelta di Giovanna Abate? Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la scelta della tronista sarà fatta durante la nuova registrazione e andrà in onda la settimana prossima. Chi sceglierà la tronista, che di recente è stata rimproverata anche da Gianni Sperti?

Giovanna Abate sceglierà Sammy Hassan o Davide Basolo a Uomini e Donne? Le ipotesi

Dopo che in rete è stato trapelato che Giovanna Abate è pronta per la sua scelta a Uomini e Donne, i fan della trasmissione si sono divertiti ad ipotizzare quale ragazzo sarà la sua scelta.

Ovviamente, come in ogni occasione che si rispetti, alcuni ipotizzano che la sua scelta possa essere Sammy Hassan con cui ha iniziato questo percorso al Trono Classico, mentre altri sospettano che la breve presenza nella sua vita di Davide Basolo abbia fatto breccia nel suo cuore tanto da spingerla a sceglierlo.

Ovviamente i due ragazzi, come consentito dal regolamento del Trono Classico, hanno la possibilità di poter rispondere sì alla tronista, e iniziare così una relazione al di fuori delle telecamere, come vorrebbe fare Davide Basolo, l’Alchimista, qui le sue prime parole su Giovanna, oppure no, come ha intenzione di fare Sammy Hassan, scegliendo di terminare il percorso iniziato e uscire dal programma da single.

La domanda, quindi, sembra essere soltanto una: chi sceglierà Giovanna Abate a Uomini e Donne? Non ci resterà che guardare la puntata per scoprirlo.