Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti sbottano contro Veronica Ursida a Uomini e Donne: “mi voglio bruciare, ci metto la mano sul fuoco”.

Scintille a Uomini e Donne. Veronica Ursida finisce nella bufera per delle rose rosse che le ha inviato il cavaliere Luca con cui non è mai uscita. Un gesto che ha insospettito soprattutto Tina Cipollari e Gianni Sperti convinti che tra i due ci sia già stata una conoscenza. Veronica ammette di aver scambiato qualche messaggio sui social con Luca ribadendo di non averlo mai visto fuori dalla trasmissione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Le prime parole di Davide Basolo per Giovanna

Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Veronica Ursida: “vogliamo controllare il tuo telefono”

Veronica Ursida non convince Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti di Uomini e Donne sono convinti che la dama bionda non racconti tutta la verità alla redazione e che il suo rapporto con Giovanni, il cavaliere che sta conoscendo, sia costruito a tavolino.

Come se non bastasse, a scatenare la rabbia di Gianni che si è anche scagliato contro Armando Incarnato e di Tina è il gesto di Luca che ha deciso di sorprendere la dama inviandole delle rose rosse.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Claudia Dionigi su Lorenzo Riccardi: “Mancava qualcosa”

“Caro Luca, le rose le puoi mandare dopo una serie di uscite, quando c’è un corteggiamento avviato. No che tu, prima di corteggiarla, ti presenti con le rose”, afferma una Tina furiosa che poi si dice convinta che tra i due ci sia stata una conoscenza – “Sono convinta che tra voi c’è stata una conoscenza sui social. Ci metto la mano sul fuoco, sono pronta a bruciarmi”, aggiunge.

“Voglio vedere i telefono di tutti e due se è possibile”, aggiunge Gianni Sperti.

“Fatalità devo tirare fuori il telefono”, afferma Veronica pronta a dimostrare la propria innocenza. Dopo Sirius e Gemma, dunque, anche Veronica finisce nel mirino di Gianni Sperti e Tina Cipollari.