Marina La Rosa su Soleil: “Un dito in cul*”| Lei replica: “Fatti una vita”

Marina La Rosa, durante una recente intervista su Instagram, ha stroncato Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha prontamente replicato alle offese ricevute.

Il pubblico del piccolo schermo è convinto che quanto vede in tv sia tutta una completa farsa. Liti, amori, amicizie. Tutto sembra quasi inscenato, come se i protagonisti del programma, o del reality, abbiano imparato un copione da portare in scena, ma fortunatamente ci pensano a Marina La Rosa e Soleil Sorge a dimostrare che quanto vediamo in televisione corrisponde alla realtà dei fatti o quasi.

Come i telespettatori più informati ricorderanno bene, le due hanno partecipato all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne raggiunse in un secondo momento il cast e, diciamocela tutta, per ravvivare un po’ gli animi del reality show che di certo non brillava grazie ai protagonisti scelti. Da quel momento le due, e pare tuttora a questo punto, hanno iniziato ad avere un rapporto decisamente burrascoso. Non è un mistero, infatti, per dirla alla buona, che non si sopportino.

Recentemente intervistata, durante una diretta Instagram con TvLo, Marina ha ricordato la sua esperienza all’Isola menzionando ovviamente la sua compagna di viaggio su cui non sembra assolutamente aver cambiato opinione.

“Partecipare all’Isola non è affatto facile” ha premesso Marina, che non molto tempo ha confidato come ha scoperto della morte di Pietro Taricone. “Ci sono tantissime privazioni e non mi riferisco soltanto alla mancanza del cibo, quella è evidente a chiunque guardi il programma” ha spiegato.

“Il problema è che ci sono altre persone oltre a te ed è difficile interagire con gli altri” ha confidato la storica concorrente del Grande Fratello. “Un esempio su tutte: Soleil” ha iniziato Marina con il suo attacco. “Lei è veramente un dito su per il cul* e non in senso piacevole” ha spiegato. “Ha reso davvero invivibile l’esperienza sull’Isola, anche se ha ancora speranza di migliorare vista la sua giovane età”.

“Ma è una stronz* di prima categoria, sembra davvero incattivita. Come se qualcuno le avesse fatto davvero qualcosa di brutto” ha confidato Marina La Rosa contro Soleil Sorge. “Avere un dialogo con lei è davvero impossibile” ha aggiunto. “L’ho seguita anche durante Pechino Express e l’idea che mi ero fatta di lei non è affatto cambiata, anzi mi ha confermato quanto sia stronz*” ha concluso.

La replica dell’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne non è tardata ad arrivare e ha deciso di rispondere per le rime alle offese ricevute durante l’intervista di Marina.

Soleil Sorge replica agli attacchi di Marina La Rosa: “Sei finita nel dimenticatoio”

Soleil Sorge, come anticipato poco fa, ha risposto per le rime agli attacchi ricevuti, in maniera del tutto gratuita, da Marina La Rosa su Instagram.

L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha deciso di replicare alla sua compagnia di viaggio attraverso un commento sotto ad un post della pagina di Isa e Chia.

Come ci ha insegnato nel corso di questi anni, Soleil non le ha di certo mandate a dire sottolineando come Marina riservi un certo rancore verso di lei nonostante sia passato un po’ dalla loro passata esperienza all’Isola dei Famosi e da come dalla fine di quell’avventura televisiva, non abbiamo mai avuto più nessun tipo di rapporto.

“Con una vipera del genere, non potevo di certo comportarmi in maniera diversa” ha premesso Soleil Sorge nella replica a Marina La Rosa, tra l’altro è di recente tornata in Italia dopo essere rimasta bloccata a Santo Domingo. “Ma sicuramente deve saperne parecchie di cose da lassù, visto che ne parla in maniera così frequente” ha proseguito.

“Vorrei però far notare chi è la persona incattivita con la vita dopo che lei dopo un anno ancora cerca di creare discussioni nonostante sia finita nel dimenticatoio generale?” ha provato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Fatti una vita” ha concluso.

Soleil Sorge ha risposto agli attacchi di Marina La Rosa, mettendo a tacere l’ex concorrente del Grande Fratello che non ci era di certo andata leggera nei suoi confronti, affermando che è una persona incattivita con la vita e con cui è impossibile parlare.

Il popolo del web, che ha sempre avuto qualche riserba nei confronti della Stasi, questa volta si è schierato dalla sua parte osservato che le offese ricevute sono del tutto gratuite visto che dopo la fine dell’esperienza all’isola dei Famosi lei non aveva più toccato l’argomento.

Dopo la replica di Soleil a Marina La Rosa, tra l’altro di recente la Stasi si è definita caratterialmente simile a Belen Rodriguez, il web è iniziato ad appassionarsi alla vicenda, aspettando ancora una replica da parte della concorrente del GF Vip, ma forse si sarà convinto anche non proprio tutte le discussioni che si vedono in tv sono frutto degli autori.