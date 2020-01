Martina La Rosa | “Ecco come ho saputo della scomparsa di Taricone”

Marina La Rosa, intervistata a “Vieni da me” è tornata a parlare di Pietro Taricone e di come, ai tempi, ha appreso della sua scomparsa.

In questi giorni, il Grande Fratello è più che mai al centro dell’attenzione mediatica. Oltre alle notizie sulla versione Vip attualmente in onda, però, il pubblico sembra più che mai interessato a tutto ciò che riguarda la primissima edizione. Quella che ha cambiato modo di fare tv, portando davanti alle telecamere gente comune e del tutto estranea al mondo dello spettacolo.

Dopo l‘espulsione di Salvo Veneziano, avvenuta per alcune sue parole infelici per le quali è stato accusato di essere un uomo violento, altri ex coinquilini della casa sono scesi in campo per dire la loro. Oltre a parlare di Salvo, però, come spesso avviene quando ci si trova a pensare a quella prima edizione, si è tornati a ricordare Pietro Tarricone, uno dei concorrenti più amati di sempre e scomparso nel 2010 in seguito ad un incidente. Una storia che ancora in molti ricordano e che proprio ieri Marina La Rosa ha deciso di riportare a galla, raccontando del modo terribile con il quale, ai tempi, ha appreso della sua prematura scomparsa.

Marina La Rosa e le sue parole su Pietro Taricone.

Ieri a Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo, Marina La Rosa, ex concorrente del primo Grande Fratello, è tornata a parlare di Pietro Taricone. La Rosa ha così parlato del bel rapporto di amicizia nato tra i due sia all’interno della casa che al di fuori.

La loro storia, ai tempi, era balzata al centro dell’attenzione perché dopo la breve relazione che Pietro aveva avuto con Cristina Plevani, la sua attenzione sembrava essersi concentrata proprio su Marina. Con lei però, non ci fu mai nulla se non una bella amicizia della quale Marina ha parlato a Vieni da Me.

Ospite della Balivo, La Rosa ha ricordato i momenti goliardici vissuti con Taricone anche al di fuori della casa.

Ha così spiegato che di lui le piacevano il modo leggero con il quale prendeva la vita e la capacità di far sempre sorridere tutti.

Una dote innata che la gente ricorda ancora oggi e per la quale Pietro era un po’ entrato nel cuore di tutti. Al punto da creare un vero e proprio strappo con la sua scomparsa, avvenuta a causa di un incidente paracadutistico.

Un momento tragico che Marina ricorda ancora. L’ex concorrente del primo Grande Fratello ha infatti ricordato la modalità alquanto drammatica con la quale ai tempi venne a sapere della scomparsa dell’amico.

Ancora ignara di tutto, fu infatti contattata da una giornalista che chiamandola le chiese un commento a caldo sul terribile incidente. Un modo insolito e drammatico con il quale è venuta a conoscenza di una perdita che le è rimasta dentro. Una perdita che, ancora oggi, ricorda con dolore.

Un dolore che la unisce a quello provato da Cristina Plevani che nella casa aveva condiviso una breve storia con Pietro e che proprio nei giorni scorsi, ospite della d’Urso, ha preferito allontanarsi dallo studio per non dar sfogo alle lacrime, sorte inevitabilmente, durante un video che mostrava proprio Taricone.

Una personalità che anche a distanza di anni riesce ad essere sorprendentemente presente nonostante l’assenza inevitabile. Un’assenza resa presenza grazie alla genuinità con la quale ha saputo entrare nei cuori di tutti, lasciandovi un segno indelebile.