Gossip | Alena Seredova svela il segreto ai fan: “È arrivato al momento giusto…”

Alena Seredova si racconta ai fan a 360 gradi, anche attraverso Instagram. Tra il serio e il faceto, la showgirl ceca non si sottrae nemmeno a domande piccanti.

Alena Seredova ha ritrovato la serenità dopo aver passato un periodo non facile: reinventarsi dopo essersi ritrovata nuovamente single non deve essere stato facile. Inoltre l’onta del tradimento: come è finita con il portierone della Nazionale Gigi Buffon, ora devoto principalmente alla causa Juventus, è risaputo. La liaison extra-coniugale dell’estremo difensore con la conduttrice e giornalista Sky Ilaria D’Amico è stata fatale per la fine del matrimonio con la modella e showgirl.

“L’ho saputo dai giornali”, ha ripetuto più volte in passato la Seredova, come a voler rimarcare ulteriormente che si trattasse di un vero e proprio fulmine a ciel sereno: da quel tradimento reso pubblico, infatti, molte cose sono cambiate con il favore del tempo. Buffon si è rifatto una vita al fianco della D’Amico, dando alla luce anche un pargolo (Leopoldo Mattia) e anche la Seredova sembra aver riacquistato il sorriso grazie Alessandro Nasi. Il nuovo amore di Alena, dunque, è il cugino di John e Lapo Elkann.

Alena Seredova, la showgirl si confessa ai followers di Instagram

La modella è rimasta in orbita Juventus, potremmo dire, lasciandosi ammaliare da un altro bianconero. Speriamo per lei che l’esito non sia il medesimo, ma che stavolta Nasi sappia cogliere il sentimento di una donna e madre esemplare orientata verso un’ulteriore ampliamento ed espansione anche dal punto di vista lavorativo.

Tanti sono i progetti in ballo per la Seredova, fra passerelle, cinema, teatro e tivù. Nel frattempo la showgirl ceca si concede ai suoi followers con ironia rispondendo su Instagram alle domande degli affezionati. Persino qualche quesito piccate: “La mia posizione preferita al letto? Schiacciata dai miei figli”, tra il serio e il faceto l’ex moglie di Buffon sta riconquistando qualche certezza. Gli ultimi anni le hanno riservato parecchie batoste, ma anche altrettanti motivi per tornare a guardare al futuro con ottimismo: d’altronde il sorriso è sempre stato un tratto distintivo della donna che, persino con un divorzio alle spalle e tante responsabilità, non smette mai di incantare: “Se mi sono sentita sconfortata prima di trovare l’amore con il tuo nuovo compagno? Assolutamente no… è arrivato lui al momento giusto. Non c’è una formula magica… tutto passa prima o poi… e se hai fortuna incontri una persona importante che ti aiuta a farlo in fretta”, conclude la Seredova dimostrando che il proprio racconto con il meritato lieto fine è ancora tutto da scrivere.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno #dobrerano #ultimiraggi ☀️☀️☀️ Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 22 Set 2019 alle ore 11:18 PDT

