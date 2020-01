Osvaldo, il bomber rubacuori, l’ex compagna: “Mi ha stravolta”

Jimena Baron vuota il sacco e confessa di essere stata traumatizzata dalla rottura con l’ex giocatore Daniel Osvaldo. L’ex bomber di Roma e Juventus fa strage di cuori.

È un periodo movimentato per Daniel Osvaldo, diviso fra calcio e musica: ormai il campione si è ritirato dai campi da gioco, ma non ha escluso un ritorno. Si era parlato qualche tempo fa di un suo rientro nel professionismo, ma poi non se ne fece più niente. L’italo-argentino, conosciuto anche per la sua apparizione televisiva a “Ballando con le Stelle”, continua a dilettarsi in ambito musicale.

Leggi anche –> Piero Ciampi | Il fascino della dissolutezza in un cantautore senza tempo

Un cd all’attivo per lui e qualche live, con il solito fascino del sudamericano in trasferta che piace tanto alle donne. A proposito di donne: Osvaldo è un noto conquistatore, ma c’è qualcuna che è rimasta scottata. Stiamo parlando dell’attrice e cantante Jimena Baron con cui l’ex bomber ha avuto anche un figlio. Il rapporto fra i due ormai è tutt’altro che idilliaco. Anzi sono proprio ai ferri corti, al punto che la donna lo ricorda anche con un pizzico di rimorso.

Osvaldo, Jimena Baron rivela: “Nessuno come lui”

Dalla separazione, evidentemente non consensuale, si porta dietro più di un trauma: “So come sono in coppia e so cosa do; ho intenzione di ricevere la stessa cosa. Altrimenti, non ci metto tempo o energie. Dico sempre, dico, dico. Con il padre di mio figlio è quello che mi è successo: “Beh, voglio aiutarti a parlare con le tue due ex in modo che non litighino con te e siano tutte amiche e mangino un barbecue insieme con i bambini che hai avuto. Sono attratta e molto innamorata delle carenze e delle vulnerabilità delle persone, sia nelle coppie che nelle amicizie. Le persone “rotte” mi attraggono”. Non credo che mi innamorerò di nuovo in quel modo, perché ero incredibilmente innamorata di quell’uomo. E come ho detto prima, l’ho adorato, lo aiuto con la casa, con i bambini, con le ex. Sono stata vampirizzata”, ha ammesso la cantautrice.

Leggi anche –> Gossip | Politano nel pallone: il calciatore dell’Inter in crisi con la moglie

Insomma, Osvaldo non perdona. Sotto porta e in amore, con il microfono e meno performante. Ma non si può avere tutto, l’attaccante dovrà accontentarsi – si fa per dire – di una vita piena fatta di palcoscenici e stadi pieni. Del resto, quando si è fortunati al gioco, l’amore in qualche maniera ne risente. Anche se l’ex centravanti di Roma e Juve pare non esserne scalfito.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI