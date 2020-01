Santali, décolleté, stivali… quali collant abbinare per completare al meglio il nostro outfit invernale? Scopriamo insieme i consigli fashion di un’esperta.

Tra gli accessori must dell’inverno ci sono senza dubbio loro, i collant.

Ne compriamo ogni anno di nuovi, seguendo le ultime tendenze e proposte del mondo della moda ma forse è giunto il momento di porci la fatidica domanda: sappiamo usare con saggezza i nostri collant?

Tra comprare e sfruttare a dovere spesso infatti ci passa il proverbiale treno, fortunatamente però ci sono degli esperti a cui possiamo affidarci per apprendere i segreti della moda e scoprire come sfruttare al meglio il nostro guardaroba.

Nell’epoca del web è infatti assai facile entrare in contatto con ragazzi e ragazze che hanno deciso di mettere a disposizione del prossimo la loro passione per la moda. Sono quelle note come fashion blogger o influencer ed è propri a una di loro che oggi ci rivolgiamo per scoprire i segreti del perfetto abbinamento tra scarpe e collant.

Stiamo parlando di Eleonora Petrella che nel suo ultimo video su Youtube affronta proprio al spinosa questione regalandoci tante preziose indicazioni per non mettere mai più il collant sbagliato.

Ripercorriamo allora insieme le sue inappuntabili indicazioni.

Abbinare collant e scarpe: consigli utili

Scelte sobrie o estrose, tinta unita o con ricami, parigine o classiche. Opzioni infinite ci vengono donate in inverno dal mondo dei collant e noi oggi cerchiamo di scoprire

Innanzi tutto una regola d’oro: le calze non ammettono sciatterie. Smagliature, fili tirati o, ancora peggio, buchi qua e là, sono un tabù senza se e senza ma. Tempo fa vi avevamo suggerito 5 tecniche per dire addio alle calze smagliate e mai come oggi ci sentiamo di ribadire quei consigli: la prima scelta per creare i giusti abbinamenti è farlo sempre partendo dall’essere impeccabili.

Assodato ciò iniziamo a tirare fuori scarpe e collant, scoprendo le regole d’oro per abbinarli sempre con stile.

Tronchetti – Il tacco comodo per eccellenza ci mette di fronte a due possibili alternative. La prima è il trinchetto aderente sulla caviglia, per il quale consigliamo di sfoggiare calze il tinta con le scarpe, così da slanciare al meglio la figura. Seconda opzione si verifica quando il trinchetto lascia scoperta la caviglia nel qual caso si consiglia di sfoggiare calze importante e mai calzini o affini che possano tagliare ulteriormente la caviglia (la scarpa già fa il suo)

Stivali sotto il ginocchio – Da evitare le parigine, la cui lunghezza mal si equilibra con l’altezza dello stivale, decisamente meglio una calza non troppo pesante che non ingolferà la gamba e evidenzierà il bordo dello stivale, che esso sia ampio o aderente.

Stivale cuissard – Il loro top, ammettiamolo, è senza calze ma qualora foste particolarmente freddolose consigliamo una calza più bassa dello stivale o, in alternativa, in tinta con esso così da slanciare ancor di più la figura.

Décolleté – Ammettiamolo: con il nero velato non si sbaglia ami. Trovare un color carne che realmente si armonizzi con il nostro incarnato è impossibile ma con il nero il successo è sicuro. Se volete un po’ più di allegria vi consigliamo di abbinare sempre il colore del collant a quello della scarpa e non si potrà sbagliare.

Sandali – I sandali invernali necessitano di una calza all’altezza di chi vuole osare. Via libera allora a rete, pois, pizzo, glitter e chi più ne ha più ne metta. Assolutamente no a calze color carne e cuciture: osare sì ma con stile!

Fonte: Eleonora Petrella canale Youtube