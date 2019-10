Scopri come scegliere il modello di stivali più adatto alla tua particolare forma fisica per valorizzare le gambe e non solo.

Il freddo si profila appena all’orizzonte e subito i protagonisti dei nostri outfit diventano loro, gli stivali.

Una possibilità di scelta pressoché infinita tra svariati modelli li rende infatti alleati perfetti per tutte le occasioni d’uso, come vi avevamo già spiegato tempo fa in Accessori: gli stivali, ‘must have’ delle calzature per l’inverno.

Dalla giornata di lavoro alla serata romantica, non c’è momento in cui uno stivale non si possa rivelare il perfetto asso nella manica. Ma a parte l’occasione d’uso, come scegliere il modello a cui affidarsi? A farci da bussola dovrebbe esser in realtà principalmente una grande conoscenza di noi stesse. Sapere quali sono i nostri punti forti da evidenziare e quali le piccole imperfezioni da camuffare dovrebbe guidare ogni nostra scelta di abbigliamento, stivali inclusi.

Qualora a tal proposito qualche dubbio albergasse ancora nella vostra mente, CheDonna.it vi propone una vera e propria guida all’acquisto degli stivali più giusti in base alle principali forme fisiche.

Imparate a scegliere con saggezza e gli stivali saranno veramente il plus di ogni vostro look.

Stivali per ogni conformazione fisica

La primissima certezza da cui partire è che non esistono taboo assoluti. Con i giusti abbinamenti ogni modello di stivale può regalare qualcosa alla nostra figura ma certo alcuni saranno più propensi di altri nell’aiutarci a camuffare qualche piccolo difettuccio e valorizzare i nostri indiscutibili pregi.

Se dunque sconsigliamo a chi ha cosce un po’ abbondanti di usare i cuissard e invitiamo a evitare il tronchetto se si ha una caviglia o un polpaccio importante, allo stesso modo possiamo consigliare dei veri e propri jolly a ogni singola tipologia fisica.

Quali? Scopriamolo insieme!

Fisico sportivo – Se un po’ come Bridget Jones ti ritrovi con i polpacci da calciatore e un fisico scolpito da tanti anni di allenamenti allora il modello su misura per te sono gli ankle boots, meglio ancora se caratterizzati da un bel tacco piazzato che possa degnamente fare concorrenza alla circonferenza delle tue game.

Fisico androgino – Tanti centimetri di altezza ma con un punto vita per sua natura poco marcato e curve non pervenute. Gli stivali giusti per te sono sopra il ginocchio, aderenti e assolutamente flat

Fisico petit – I centimetri non solo certo tuoi amici e oltre a poco slancio hai anche forme veramente minute. Trovare qualche escamotage per slanciare la figura è dunque il tuo primo obbiettivo. Potrai farlo con stivali a punta e un bel tacco molto sottile: la comodità non sarà dalla tua ma i centimetri extra sì.

Fisico longilineo – Le gambe sottili spesso non sono amiche degli stivali che, inevitabilmente, finiscono tutti per scivolare ad altezza caviglie. Cerchiamo allora di puntare su modelli quanto più possibile aderenti, giungendo fino ai super di tendenza socks boots il cui nome già la dice lunga: stivale calzino!

Fisico a clessidra – La donna formosa per eccellenza non dovrebbe mai superare la linea del ginocchio con i suoi stivali, fermandosi eventualmente anche a metà polpaccio e puntando su tacchi ben piazzati, al massimo a cono, evitando come la peste il tacco sottile che striderebbe antiesteticamente con le forme generose.

Fisico a pera – Se i centimetri extra si concentrano per te su fianchi e glutei slancia la figura con stivali sino al ginocchio e con qualche centimetro di tacco. Dimentica tutto ciò che comprende borchie, stringe e fibbie per preferire la semplicità d come piccolo trucco extra indossa stivali en pendant con la gonna: effetto snellente assicurato!

Fisico a mela – Se la pancetta non ti abbandona mai tienti alla larga da tacchi a spillo, modelli troppo aderenti e troppo fascianti che appesantiranno la zona polpaccio. La zeppa è invece la tua miglior amica, un’alleata che riproporzionerà il tuo fisico regalandoti una piacevole armonia.

Fisico a triangolo invertito – Avete gambe da mettere in luce e una parte superiore dle corpo che verrà eccellentemente riproporzionata da uno stivale massiccio, Via libera a galoches, biker boots e lacci, zip e fibbie di ogni genere

Fonte: canale Youtube Eleonora Petrella

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Stivali di tendenza per l’autunno inverno 2019- 2020

Tendenze scarpe autunno inverno 2019-2020: i must have della stagione

Scarpe: tendenze per questo autunno inverno 2019-2020