Quali saranno le scarpe che accompagneranno gli outfit di questo autunno inverno 2019-2020? Dopo le sfilate internazionali, scopriamo quali sono le tendenze moda in vista della prossima stagione, le passerelle delle grandi maison della moda rappresentano una fonte di ispirazione. Le scarpe sono un accessorio che aiutano non solo a coronare un outfit ma sono in grado addirittura di cambiarlo radicalmente.