Gli stivali sono le scarpe che ogni donna deve avere nel proprio guardaroba. Scopriamo quali sono i modelli di tendenza per questa stagione

L’autunno è arrivato, dopo essersi dedicate al cambio stagione degli abiti, passiamo alle scarpe, quando le temperature si abbassano è arrivato il momento di pensare ai modelli invernali per eccellenza, vale a dire gli stivali. Indipendentemente se sono stivali bassi da poter usare tutti i giorni oppure stivali alti con tacco da poter sfoggiare nelle occasioni più eleganti. Che dire ce ne sono svariati modelli che si possono indossare in diverse occasioni, in base all’outfit.

Affidatevi a noi di CheDonna.it per scoprire quali sono le tendenze degli stivali per l’autunno inverno 2019-2020 dai modelli più classici a quelli più trendy.

1. Stivali alti con tacco

Gli stivali alti con il tacco sono un passepartout soprattutto quelle in pelle nera, si adattano ad ogni abito e in ogni occasione. Il modello di stivali con gamba alta e con il tacco sono assolutamente un must have, da sfoggiare in inverno quando si indossano gli abiti e gonne corte, non solo anche con degli shorts invernali. Anche in questa stagione ritorna di moda il modello di stivale over the knee, che arriva fin sopra il ginocchio, che però non potrebbero piacere o non stanno bene a tutte.

2. Stivali morbidi al polpaccio

Gli stivali al polpaccio morbidi sono un classico intramontabile anche se non è il modello più trendy di questa stagione. Sicuramente sia i modelli con o senza il tacco essendo morbidi non vanno a stringere e quindi risultano molto pratici e comodi anche se si devono utilizzare tutti i giorni per andare in ufficio. Non è facile trovare un modello soprattutto se avete un polpaccio più grosso, potrebbe darvi un pò fastidio, quindi è consigliabile far ricadere la scelta su modelli più bassi.

3. Stivali texani o camperos

Lo stivale texano o così detti camperos sono molto di tendenza quest’anno, anche se non sono una novità. Le modelle li hanno indossati in passerella alle sfilate di moda, infatti nei negozi potete trovare delle versioni sicuramente rivisitate. Il modello magari con la punta e il tacco largo sono adatti ai look casual, magari con dei jeans o degli shorts.

4. Stivali bassi e tronchetti

Per le donne che non vogliono azzardare su modelli particolari come i camperos, possono sempre optare per i modelli bassi, con poco tacco o addirittura senza. Gli stivali bassi sono modelli molto versatili che si possono indossare sia sotto i vestiti casual corti o sotto i jeans. Potete tranquillamente sfoggiarli tutti i giorni con qualsiasi look, basta saper abbinare i colori e i tessuti dalla pelle al camoscio.

In alternativa agli stivali senza tacco bassi sono i tronchetti, un modello di tendenza anche quest’anno, è un vero e proprio connubio tra femminilità ed eleganza. Sono un modello versatile da poter indossare sotto dei pantaloni stretti, il tailleur e per le occasioni formali, ma allo stesso tempo perfetti anche per il tempo libero. Questo modello di stivale non è consigliato alle donne che hanno le gambe poco slanciate. Se proprio non riuscite a farne a meno, indossate una calza dello stesso colore della scarpa, in modo da non creare uno stacco tra la calza e la scarpa e lo sguardo non verrà attirato proprio da quel punto!

Potete acquistare i tronchetti sia con il tacco medio che basso o quelli che arrivano alla caviglia. I colori classici sono quelli neri o tortora se vi piace osare potete scegliere un colore più sgargiante, come rosso, verde petrolio, magari che si abbinano agli outfit total black.

5. Stivali pitonati o coccodrillo

Gli stivali pitonati sono adatte alle donne che sfoggiano un look stravagante e pò particolare, ecco non sono adatte a tutte. Le ultime sfilate hanno sdoganato fantasie e materiali che prima potevano sembrare un po’ azzardati. Perfetti da indossare di sera soprattutto i modelli con il tacco alto, se volete potete provare ad indossarli anche di giorno per impreziosire un look che vi sembra troppo sobrio e noioso.

6. Anfibi

Gli anfibi sono le così dette scarpe per donne ribelli, che resta sempre un must have. Sicuramente sono un modello che si adattano a tanti stili diversi e sono molto indicati nelle giornate piovose per proteggersi dalla pioggia. I colori di tendenza sono neri nelle versioni in finta pelle o camoscio, da abbinare ai jeans strappati, a gonne corte con collant rigorosamente neri.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche: