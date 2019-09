Outfit casual per l’autunno-inverno 2019/2020 Fonte: Istock-Photos

L’autunno è arrivato, è il momento del cambio stagione, l’idea di svuotare l’armadio, pulirlo e riposare negli scatoloni tutti i capi estivi vi manda in tilt. Basta munirsi di santa pazienza, dopo aver riposto i capi estivi e aver aperto gli scatoli con i capi dell’anno precedente, la prima domanda è: non ho abbastanza abiti per la prossima stagione? Non è sempre vero, cerchiamo di capire come sfruttare al meglio i capi dell’anno precedente per gli outfit casual che il nostro armadio ha da offrire, magari acquistando qualche capo che completi la vostra “collezione”.

Gli outfit dell’autunno-inverno 2019/2020, riprendono alcuni capi della stagione estiva. Se siete donne sportive, o super chic, gli outfit che vi proponiamo saranno la soluzione giusta in base al vostro stile, non pensate che “casual” sia sinonimo di casuale o impersonale. L’immancabile t-shirt bianca, che è un must-have che le donne di qualunque età hanno nel proprio armadio, è presente anche questo inverno. La giacca di pelle, le enormi sciarpe che sono dei perfetti coprispalla da indossare sugli abiti o gli abiti in tessuto morbido, come fare senza questi capi casual.

Scopriamo tutti i possibili abbinamenti di tendenza, per essere sempre alla moda con un look particolare da far invidia alle vostre amiche.

Outfit casual inverno: il cappotto e piumino

Il primo capo che viene in mente è il cappotto, non può assolutamente mancare all’appello nel vostro guardaroba invernale. Lungo, corto, a tinta unita o animalier, monopetto o doppiopetto, si riconferma in testa ai capispalla più cool del momento. E’ un capo intramontabile, versatile, in base al tessuto può essere casual o elegante. Non si deve mai rinunciare ai capi che ci mantengono al caldo, nelle intense giornate fredde, come il piumino, perfetto da indossare in sostituzione del cappotto soprattutto quando fuori c’è un bruttissimo temporale.

Il segreto per questo inverno 2019-2020 è avere un cappotto lungo, o modello kimono o quello maschile, da indossare anche quando avete dei maglioni e le giacche voluminose. Se volete dare un look sportivo, potete indossare un paio di sneakers oppure per uno stiletto con tacco basso, invece dei vertiginosi stivali con il tacco altissimo.

E’ consigliabile indossare pantaloni modello skinny o un jeans dal modello classico sia a vita alta che non, quando avete giacche e maglioni voluminosi. Se non riuscite a rinunciare ai pantaloni a palazzo, potete slanciare la figura con uno stivale o un plateau.

Spazio ai colori

Gli abiti lunghi e floreali non solo sono capi estivi, anzi trovano spazio in questa stagione, anche i capi dai tessuti morbidi. Gli abiti lunghi e floreali si possono abbinare ad anfibi o stivaletti, con la giacca di pelle che è un must-have che non deve mai mancare. Il colore di punta è il nero, ma c’è spazio anche per i colori pastello come il verde, rosa o celeste, si sa la giacca di pelle da un tocco casual anche al più raffinato dei look. Le donne che l’amano indossare hanno un’anima rock e grintosa. La giacca di pelle è perfetta da indossare su:

abiti leggeri e svolazzanti

pantaloni larghi

camicie

Le scarpe più adatte in questa stagione sono le stringate, una scarpa casual da indossare con delle calze parigine o con un collant originale, ideali da indossare nelle giornate piovose.

Gli outfit casual chic

Avere dei capi casual nel vostro guardaroba ha dei vantaggi, soprattutto se vi invitano senza preavviso ad un aperitivo con colleghi o a una serata con il vostro partner, aprite l’armadio e non vi trovate impreparate.

I capi casual sono il mix perfetto per un look:

giornaliero

originale

raffinato

Gli outfit casual chic in inverno, sono il classico maglioncino scollo a V o a girocollo, che si può abbinare a jeans o a pantaloni bianchi a vita alta. Potete indossare una bella sciarpa avvolgente e particolare, che donerà un tocco di eleganza anche al look più sportivo. Le scarpe consigliate sono le classiche stringate o le sneakers. Non dimenticate la t-shirt e il jeans, sono i classici outfit casual, perfetti anche in questa stagione, basta abbinarci un cardigan o un maglioncino con lo scollo a V e il gioco è fatto. Sicuramente ogni donna potrà dare un tocco personale magari alternando con accessori che valorizzano il tutto.

Potete spaziare dai diversi modelli di jeans:

skinny a vita bassissima

a vita alta

normal fit

boot cut

Questi modelli sono abbinabili si alla classica t-shirt bianca semplice o stampata, oppure con crop top dal sapore vintage.

Gli accessori, ricordatevi non devono mai mancare nel vostro armadio, sono perfette per movimentare un look e giocare con i volumi. Puntate l’attenzione su orecchini semplici ma di effetto, bracciali e collane originali, ma soprattutto una borsa in tessuto o in pelle. Le mini borse sono le protagoniste di questa stagione, con le tonalità calde e terrose, oppure modelli compatte e comode, con la tracolla o con il manico, scegliete voi come indossarla.

Look monocromatico

Tutte hanno nel proprio guardaroba un abito monocromatico da sfoggiare in autunno, che sia total black, verde smeraldo o rosso fuoco. Se siete donne che il look monocromatico non vi attiri, soprattutto se sono tonalità forti, potete sempre puntare su nuance calde e neutre, come il color cammello. Se non avete nessun abito monocromatico, il consiglio è di acquistarne uno, di qualsiasi modello, l’importante che state comode. Si possono abbinare accessori di tonalità contrastanti che valorizzino il tutto, magari anche con dei cinturoni in vita.

