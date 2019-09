Outfit per praticare lo sport Fonte: Istock-Photos

Se praticate uno sport o andate al parco a fare una corsa con un’amica oppure ad una sessione di fitness in palestra, che look indossate? Gli outfit devono essere comodi e pratici , ma allo stesso tempo devono avere un look impeccabile, di tendenza, quindi senza rinunciare allo stile!

Si possono indossare non solo capi semplici per allenarsi, ma ci sono proposte very cool. Via libera ai colori di tendenza come il rosso, il fucsia fluo, l’arancione, il verde e il giallo fluo, anche se la stagione estiva è terminata, questi colori vanno sempre bene. L’importante che siano capi pratici, che vi permettano di muovervi liberamente e praticare sport con comodità.

Da un lato recuperate l’energia e la serenità giusta per affrontare la giornata, dall’altro sfoggiate un look di tendenza. Scopriamo gli outfit da poter indossare quando praticate un’ attività fisica.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il mondo del fitness e le strategie per restare in forma CLICCA QUI!

Outfit per fare sport: intimo

Reggiseno sportivo Foto da Istock-Photos

Quando si fa sport, non è importante scegliere solo l’outfit adeguato ma bisogna puntare anche su una biancheria intima in tessuto tecnico ed un reggiseno specifico. Devono essere pratici ma soprattutto comodi.

La scelta dell’intimo è fondamentale per evitare irritazioni fastidiose o infezioni causate dal sudore e dagli sfregamenti. E’opportuno indossare sempre l’intimo sportivo, pensato appositamente per fare movimento. Il reggiseno deve essere comodo e deve assecondare tutti i movimenti, sono stati ideati ultimi modelli hanno le bretelle larghe e rinforzate. Inoltre dovrebbe evitare sfregamenti della pelle durante i movimenti e assicurare il giusto sostegno durante lo sport.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>> Fitness: come rimettersi in forma dopo l’estate

Canottiere o t-shirt comode e traspiranti

Le canottiere e t-shirt sono un must per le donne appassionate di palestra, sono outfit comodi e pratici che vi permettono la massima libertà di movimento, senza ostacolarli. L’importante è che la scelta ricade su indumenti che non siano troppo aderenti e che siano realizzati con materiali traspiranti.

I tessuti più adatti sono:

cotone 100%

tessuti tecnici sportivi

Entrambi, non fanno ristagnare il sudore e quindi evitano la proliferazione di funghi e batteri. In casi molto rari si possono verificare:

irritazione della pelle: arrossamenti

eczemi

manifestazioni allergiche: dovute proprio a una traspirazione cutanea scorretta.