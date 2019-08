L’outfit da indossare nel giorno della laurea deve essere sobrio, elegante ma originale allo stesso tempo. Scopriamo cosa possiamo indossare

Outfit per la laurea Fonte: Istock-Photos

La laurea è un traguardo importante nella vita di ogni donna, arriva dopo un percorso di studio, che ha fatto trascorrere molte notti insonne, tanti giorni festivi sui libri e soprattutto a rinunciare a molti divertimenti. È arrivato il momento di festeggiare, quale outfit dobbiamo scegliere per questa occasione?

La scelta dell’abito deve essere adeguato, all’occasione e molto formale. Scopriamo quali sono gli outfit da scegliere per questo giorno importante.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno sulle notizie delle categorie gossip, moda e abbigliamento e social, CLICCA QUI!

Outfit da indossare per la seduta di laurea

Il tailleur: può essere la giacca e gonna o giacca e pantalone, le tonalità consigliate sono il nero, il blu scuro o il grigio topo. Sotto la giacca si può abbinare una camicia o una blusa, di colore bianca o tonalità pastello come il panna, il rosa o colori simili. Da sconsigliare i colori sgargianti del tailleur come il rosso, il giallo, il verde. Se adorate il rosso e non riuscite a rinunciare, potete indossare una camicia rossa da abbinare al tailleur.

Il tailleur insolito: si sceglie quando il tailleur classico vi risulta fuori moda, negli ultimi anni, molti atelier propongono delle varianti giovanili, quindi perfette anche per un ragazza che si avvicina al fatidico momento. Potete scegliere il pantalone a sigaretta a vita bassa con la giacca un pò più lunga a doppio petto, oppure la giacca classica con il pantalone a palazzo a vita alta. Un’alternativa può essere la giacca dal taglio crop, leggermente corta che si può chiudere in vita abbinato al pantalone a sigaretta.

Il tailleur con la gonna a tubino: è una valida alternativa al pantalone è un completo giacca e gonna da abbinare a una camicetta o a una blusa morbida. I colori sono da preferire quelli scuri , come sempre, ma con la camicia o la blusa dai colori chiari come il bianco, il beige o il rosa salmone.

Il tubino: se preferite indossare un tubino invece del classico tailleur durante la seduta di laurea, potete optare per un tubino a corpo da abbinare a una giacca corta dello stesso colore.

Abito con la gonna a campana: questo outfit si può abbinare ad una giacca in coordinato, magari un modello crop per dare un’aspetto un pò vintage degli anni 50 a tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Pantaloni larghi, salvavita per l’estate: come abbinarli al meglio

Outfit da indossare per la festa di laurea

Quale l’abito giusto da scegliere per la festa di laurea?

Quest’ultima è sicuramente il momento più spensierato di tutti, ormai siete dottoresse, e vi sentite più libere e spensierate. Molto dipende da come si decide di festeggiare: c’è chi preferisce una festa elegante, con cena in una location importante, chi invece opta per una festa in discoteca o in un bar a divertirsi con gli amici.

In base al tipo di festa sceglierete l’outfit giusto, se la festa è molto elegante è preferibile un abito lungo tono su tono osando con qualche gioiello che valorizzi il tutto. Se festeggerete in una discoteca o in un bar potete scegliete un’abito corto dai colori più forti, che renda omaggio alla vostra felicità.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Sandali gioiello estate 2019: i modelli più di tendenza

Total white, consigli per indossarlo nel modo e nei momenti giusti

Moda estate 2019, vestiti lunghi: modelli must have per essere al top