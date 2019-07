Il total white è una scelta di stile a dir poco raffinata ma certo non tra le più semplici da gestire. Oggi vi insegnano alcuni piccoli accorgimenti per far sì che per il voi il bianco sia sempre vincente.

Foto da iStock

Ci sono occasioni in cui è meglio non osare? Quali tipologie fisiche dovrebbero evitare questa particolare scelta di stile? Quali abbinamenti creare per sfruttare al meglio il colore?

Quando si parla di total white si affronta una proposta della moda sempre glamour e attuale ma anche con le sue piccole spigolosità e dettagli a cui prestare particolare attenzione.

Oggi allora impareremo insieme alcune regole d’oro per assecondare questa tendenza senza rischiare alcun inciampo.

Che total white sia!

Il look total white: consigli per l’uso

Foto da iStock

Se pensate di voler a breve mettere alla prova il vostro personalissimo look total white, ecco alcuni preziosi consigli che vi garantiranno di andare incontro a un sicuro successo. Provare per credere!

Il bianco non si indossa ai matrimoni – Uno sgarbo nei confronti della sposa a dir poco imperdonabile. In certi casi le regole della tradizione non possono che esser onorate: niente bianco dunque ai matrimoni che sono una delle poche circostanze in cui il total white risulta quindi da scartare.

Il bianco è un colore simbolo di onestà, apertura intellettuale e disponibilità – Un colore che aiuta dunque in diverse circostanze, come ad esempio quelle in cui ci accingiamo ad affrontare un evento per noi importanti. Una riunione di lavoro a cui teniamo particolarmente, un colloquio o un pranzo/cena in cui vogliamo dare la miglior impressione di noi stesse sono i momenti giusti per sfoderare il nostro miglior outfit total white.

Il bianco non slancia – Ahimè il bianco regala sempre quella mezza taglia in più. Come sappiamo da tempo è il nero il colore che snellisce, il suo opposto invece accentua le forme donando una tridimensionalità spesso indesiderata.

Il bianco più elegante con poco contrasto – In estate il bianco esalta l’abbronzatura ma ricordatevi che il troppo storpia. Creare un eccessivo contrasto con l’incarnato rischia infatti di involgarire il look mentre mantenere una certa “continuità” donerà subito un’aria molto raffinata.

Il bianco super versatile – A parte la sopraccitata occasione delle nozze, il total white è una scelta che va bene quasi sempre. Non c’è occasione in cui questa opzione non ci garantisca di fare la nostra figura e, con i giusti accorgimenti, potrà anche valorizzare la silhouette, naturalmente nei limiti del possibile.

