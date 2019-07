Scopriamo i diversi modelli di sandali gioiello, quelli a cui proprio non potremo rinunciare in questa estate 2019.

I sandali gioiello sono un ever green che affonda le sue radici letteralmente nella notte dei tempi.

Gli Egizi, tra i primi popoli ad utilizzare delle calzature, producevano sandali di diversi colori e materiali: i faraoni, per esaltare la propria la loro persona, considerata al pari di una divinità, portavano ai piedi delle calzature in oro, prezioso come il loro stesso essere.

Furono però i romani a dar vita ai veri e propri sandali gioiello, un modello basso, dalla suola in oro fuso e dai cinturini tempestati di pietre preziose particolarmente amato dalle nobildonne.

Oggi certo non utilizziamo vere e proprie pietre preziose, preferendogli perle, paillettes e composizioni di vario genere, che però renderanno queste scarpe tra le più amate e utilizzate dalle donne.

Ne abbiamo modelli più sobri, altri più eleganti, altri ancora coloratissimi. Insomma c’è un sandalo gioiello per ogni occasione e noi oggi ve ne vogliamo illustrare quattro tipologie base di cui, senza dubbio, non potrete più fare a meno, ammesso che già non ne siate addicted!

Sandali gioiello: i modelli top per l’estate 2019

Ecco allora le quattro tipologie base dei sandali gioiello: ne esisteranno poi diversi sottogruppi, varianti e derivati ma questi quattro modelli sono la vera ABC. Conosciamoli insieme!

Sandali gioiello infradito – E’ l’incontro tra due veri e propri evergreen: così come il sandalo gioiello nasce infatti nella notte dei tempi e giunge fino a noi, allo stesso modo il modello infradito sembra esser veramente intramontabile. Pietre, perline e strass renderanno così in questo caso estremamente elegante un modello solitamente considerato comodo e casual, incorniciando il piede in un disegno di perle e colori.

Sandali gioiello argento – Un colore prezioso, secondo forse solo all’oro, che si presta a darci quel tocco in più veramente in tutte le occasioni. In un outfit elegante doneranno infatti un raffinato tocco di luce mentre in uno casual saranno estrosi ma senza eccedere. Insostituibili!

Sandalo gioiello con pietre – Sono la versione un po’ più visto Sto arrivando! del sandalo gioiello ma anche abbastanza versatili. Possono infatti esser variopinti e farci guadagnare così un tono sbarazzino, oppure monocromatici ed essere la scarpa preziosa per eccellenza.

Sandalo gioiello geometrico – Un modello un pochino più sobrio e fine, caratterizzato da un semplice dettaglio come una fascia preziosa o un intreccio dal sapore più articolato ma sempre fine, privo di eccessi ma che può raggiungere delle vere e proprie vette di raffinatezza.

