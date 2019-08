Rosa Perrotta: Pietro Tartaglione non bada a spese per la compagna. Ecco il prezioso regalo per la nascita del figlio Domenico.

Rosa Perrotta, diventata mamma del piccolo Domenico lo scorso 25 luglio, ha ricevuto un regalo prezioso dal compagno Pietro Tartaglione che, su Instagram, ha pubblicato la foto dell’anello che ha deciso di fare alla fidanzata per il dono prezioso che gli ha fatto scatenando la reazione dei fans.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: l’anello e il passeggino scatenano le critiche

“Regalino per mamma 💍 25/07/19 nasceva o sole mi“: è questa la didascalia scritta da Pietro Tartaglione sotto la foto del regalo per la neo mamma Rosa Perrotta. Come tutti i papà, anche Pietro ha voluto fare un regalo alla compagna in occasione della nascita del primo figlio. Non sono, però, mancate le critiche da parte dei follower. “Che cafonata”, “Perché lo sponsor anche in un regalo così privato? Io vi seguo e vi stimo ma più privacy”, “Ma avete fatto un figlio per aver ancor di più visibilità??? Guardate che una famiglia ce la possiamo creare anche noi”, sono soo acuni dei commenti a cui, però, Pietro, ha sceto di non rispondere.



Critiche che ha ricevuto anche Rosa per la scelta del passeggino dopo quelle per il servizio fotografico su Chi. “La nostra prima passeggiataaaa! Vabbè per andare dal pediatra…mamma promette che la prossima sarà più divertente”, ha scritto l’ex tronista sotto una foto in cui il passeggino è finito nel mirino degli haters. Diversamente dal compagno Pietro, però, Rosa non resta in silenzio e replica. “Comunque Jeremy Scotto firma questo passeggio. Definito nel campo della moda come lo ‘stilista più pop che ci sia’, nonché direttore creativo di Moschino. Insomma può piacere o no, ma non l’ha disegnato proprio la signora del 5 piano!”, è stata la sua risposta.

