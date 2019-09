I Thegiornalisti si sono sciolti, Tommaso Paradiso ha deciso di intraprendere la carriera da solista non senza polemiche, ecco dieci canzoni che ripercorrono gli ultimi anni di successi.

È meglio chiudere bottega all’apice della carriera: devono averlo pensato i “Thegiornalisti” che, dopo anni di successi, si sciolgono come neve al sole. Ad annunciarlo il frontman, Tommaso Paradiso con delle stories su Instagram: “I Thegiornalisti, per quel che mi riguarda, non esistono più. Uscirà una nuova canzone, ma da ora in poi quello che scriverò sarà soltanto sotto il nome di Tommaso Paradiso. Le storie d’amore non sono eterne, capita che finiscano”.

Parole che hanno gelato i fan, allietati poche settimane prima dal concerto evento – l’ultimo, a questo punto – del Circo Massimo: “Volevo fosse una festa e non un funerale, ma sono stato male. Ho passato giorni difficili, comunque ho scritto tutte le canzoni, dalla prima all’ultima. Quindi continuerò a farvele ascoltare e a farvele gridare. Non vi preoccupate”, ha chiosato Paradiso che si lancia ufficialmente nella sua nuova avventura da solista.

Di tutt’altro avviso sono gli altri due componenti della band che, per rispondere, scrivono: “Se qualcuno vuole andare a guadagnare soldi da solo è liberissimo di farlo, ma non prende decisioni per gli altri. I Thegiornalisti continueranno ad esistere, e poi visto che ognuno sui social può dire quello che vuole, anche noi abbiamo scritto tutte le canzoni dei ‘Rolling Stones”, segue faccina che ride.

Così hanno commentato l’uscita di scena del loro leader Marco Primavera e Marco Musella che, non contenti, accusano il loro ex frontman di averli privati delle password social del gruppo musicale su Instagram.

Thegiornalisti: i migliori successi della band

Insomma credevano fosse amore, invece era un calesse: o meglio, un mal comune ora sfociato nella faida più complicata – artisticamente parlando – del recente passato. Come si evolveranno i Thegiornalisti, diventeranno TheRivati? Lo scopriremo solo vivendo, intanto ecco dieci canzoni per ricordarli ancora uniti dalla forza del successo che, adesso, prenderà altre strade con altri interpreti. Nella speranza che un pizzico di ‘malinconia’ resti ancora, perchè questa è proprio la “Fine dell’estate”.

1. Autostrade Umane

2. E allora viva!

3. Proteggi questo tuo ragazzo

4. Fine dell’estate

5. Senza

6. Il tuo maglione mio

7. Vieni e cambiami la vita

8. Completamente

9. Riccione

10. Felicità puttana

