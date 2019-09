Camicia di jeans un capo must have, ecco come abbinarlo

La camicia di jeans è un capo che tutte le donne devono avere nel loro guardaroba, ma come si può abbinare? Ecco alcuni consigli per essere sempre alla moda

Camicia di jeans Fonte: Istock-Photos

La camicia di jeans può essere indossata per un look più casual a quello più estroso, è il capo must have che qualsiasi donna ha nel proprio armadio. Potrebbe sembrare una cosa semplice ma il rischio è di abbinarla in modo errato, sfoggiando un terribile outfit che ricordano gli anni ’90. La camicia di jeans è un capo di abbigliamento classico e per questo motivo, non è così facile indossarlo con disinvoltura e con classe.

C’è da dire che quanto più l’outfit sarà basic, tanto più sarà possibile giocare con i diversi outfit e accessori. La camicia si può indossare con disinvoltura sia di mattina per andare in ufficio che di sera per una semplice passeggiata, basta saper sfoggiare un look perfetto e vivace, perchè la mise con la camicia demin può essere davvero particolare ed elegante.

Scopriamo come poterla indossare e abbinare soprattutto quando le temperature iniziano ad abbassarsi.

Camicia di jeans aperta

Iniziamo con un look molto semplice, indossare la camicia aperta con una semplice t-shirt bianca o a fantasia, da abbinare su pantaloni di cotone o su denim. Si possono indossare delle semplici sneakers o delle espradillas.

Per andare in ufficio, potete rendere la vostra camicia un pò più elegante, infilandola sopra un paio di pantaloni skinny, con una scarpa con il tacco e un bag capiente, così da poter mettere tutto ciò che vi serve.

Sotto la camicia di jeans si può indossare:

t-shirt bianca: per essere minimal;

per essere minimal; maglia grigia o a tinta unita: per un outfit sobrio;

per un outfit sobrio; t-shirt con stampe particolari: se volete puntare su un effetto allegro e sbarazzino.

Indossare con la gonna e con il jeans

Una camicia in jeans impreziosita con qualche pietra, strass o perline può essere perfettamente abbinata ad una gonna, così da rendere l’outfit davvero intrigante. Se la gonna è elegante è preferibile una camicia di jeans leggera, se volete sembrare più sexy e grintose potete indossarla sbottonata, con un effetto vedo non vedo, sopra una gonna in tulle. Nella stagione estiva la camicia in jeans può essere annodata in vita ed abbinarla con la gonna lunga.

Può sembrare un azzardo ma abbinare la camicia di jeans su una gonna o un pantalone in jeans è davvero un abbinamento perfetto, sicuramente si devono scegliere due colori di jeans diversi per dare un look spiritoso e dinamico.

Sui pantaloni a fantasia

Una camicia di jeans, è perfetta per essere abbinata su pantaloni con le stampe o con fantasie particolari.

In inverno si può indossare su pantaloni a quadri, su pantaloni pie di paul, scozzesi o con fantasie geometriche, indossando delle semplici mocassine stringate.

Con gli shorts

Fonte: Istock

In primavera la camicia si può abbinare a con degli shorts a fantasia o a tinta unita, perfetto anche nelle sere d’estate. La camicia in jeans può essere indossata annodandola in vita o inserendola all’interno dei pantaloni, non trascurate, mai gli accessori che sono il fulcro del look perfetto. Abbinare l’orecchino, la collana giusta o una borsa perfetta permette di sfoggiare un look impeccabile.

Camicia di jeans a manica lunga

In estate potete optare per scegliere la camicia in jeans modello “vestitino” da indossare con delle espradillas, con sandali gioiello o a schiava. Magari potete rendere più particolare il vestito con una cintura in vita. Se volete indossarla di sera la camicia denim lunga potete scegliere un paio di stivaletti con una pochette nera con borchie e qualche gioiello che vi donerà un look strepitoso. La camicia lunga può essere indossata anche con un paio di leggins, con una cintura in vita.

Errori da evitare

Talvolta per la troppa fretta abbiniamo la camicia a capi che non sono per niente adatti, scopriamo quali sono gli errori da evitare.

abbinare due denim uguali: se decidiamo di abbinare la camicia di jeans su un pantalone di jeans, non devono essere dello stesso lavaggio altrimenti sembra una tuta da meccanico; taglia sbagliata: acquistare la camicia della taglia giusta, per evitare di risultare trasandata; indossare la camicia chiusa con seno abbondante: se avete un seno prosperoso, le camicie devono essere aperte con la maglietta sotto. Il rischio è che il capo tira sul davanti causando le fessure che sono del tutto antiestetiche.

