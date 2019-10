Avete fatto il cambio stagione ma vi siete accorte che non avete gonne da indossare? Scoprite quali sono i modelli di tendenza per questa stagione

L’autunno è arrivato, avete ultimato il cambio di stagione? Avete bisogno di rinnovare il vostro guardaroba ? O quello che avete basta?

Quante di voi si pongono questa domanda ogni anno, non sapendo quali sono i capi da indossare per essere sempre alla moda. Insieme ai pantaloni e i jeans, la gonna è uno dei capi base che ogni donna dovrebbe avere nel proprio guardaroba.

Anche per questo autunno inverno le modelle hanno sfilato sulle passerelle con diversi modelli di gonne che sono di tendenza per la stagione autunno inverno 2019/2020.

I modelli che si possono sfoggiare sono vari ma sicuramente i modelli più proposti sono il ritorno delle gonne midi o longuette. Affidatevi a noi di CheDonna.it per scoprire i modelli di gonne di tendenza per la stagione autunno inverno 2019-2020.

Gonna midi o longuette

Gonna loungette

La gonna midi è la protagonista di questa stagione, ha un grande pregio ma allo stesso tempo un grande difetto scopriamo il perchè. E’ un modello versatile, chic ma non adatta a tutte perchè abbassa la figura tagliando la gambe, quindi attenzione nella scelta.

La gonna midi ha svariati modelli che hanno in comune il fatto di avere una lunghezza almeno fino a metà polpaccio. Possono essere:

ampie

plissettate

lisce

taglio aderente

Gonne plissettate

La gonna plissettata non è una novità per questa stagione, si può definire un modello di gonna che ritroviamo anche nella stagione estive, quindi un modello che ha continuità.

Si può spaziare su svariati modelli:

longuette plissettate

a ruota al ginocchio

in tulle plissettato

materiale metallizzato

Avete molta scelta basta solo acquistarle se non le avete tutte, così potete sfoggiarle ed essere sempre alla moda.

Gonna di pelle

La gonna di pelle è un must have che ritornare di moda, anche in similpelle, è associata alle donne che sfoggiano un look molto “aggressivo”. Sapete come abbinarla? Ecco qualche consiglio perchè non è da tutte, richiede un’anima rock per abbinarlo al meglio! Le donne che non si sentono aggressive e rock la possono comunque indossare senza sentirsi a disagio o di apparire inadeguate. Ecco alcuni modelli.

Lunga che arriva al ginocchio: indossate con maglione in lana o cachemire. Leather skirt: abbinatela ad un crop top a collo alto. A ruota: potreste abbinare una blusa in pizzo oppure un giacchino. Un outfit ideale da indossare di giorno è con il cardigan da portare con una cintura stretta in vita. Con le pieghe: potreste abbinarla ad un maglione oversize oppure una camicia a fantasia, sicuramente avrete un look comodo e pratico, adatto alla quotidianità.

Pencil skirt

Le pencil skirt non sono una tendenza ma un vero e proprio evergreen che si dovrebbe sempre avere nel proprio guardaroba. E’ un modello di gonna che non passa mai di moda, è un passepartout da indossare sia alle serate eleganti che formali. I modelli di questa stagione sono dal taglio un po’ più morbido, quindi sarà pratica e comoda. Questo modello può diventare un capo casual, basta saperla abbinarla ad una camicia di jeans o con delle stampe floreali.

Longuette asimmetrica

La longuette asimetrica è un modello di gonna che ha un vantaggio perchè slancia la figura, mette le gambe in primo piano e crea un look originale.

Gonne di jeans

Anche in questa stagione la gonna di jeans è un must have che non può mai assentarsi, ci sono dei tagli intramontabili come la pencil skirt, modelli con il tipico taglio ad A che ricorda gli anni ’70. E’ un modello di gonna ideale da indossare nel tempo libero, magari abbinata ad una giaccia o un maglioncino nero. Si può valorizzare con gli accessori giusti.

Maxi skirt lunga

E’ un modello di gonna lunga che è un must have che si può indossare tutto l’anno, sia in versione slim che più ampia. Se preferite quella ampia, scegliete dei tessuti preziosi se volete renderla più elegante.

