Collant: 5 tecniche per dire addio alle calze smagliate

In autunno ritornano i collant, ecco come salvarli per tenerli il più a lungo possibile: 5 tecniche per evitare di girare con i collant smagliati

È la parte più fragile del nostro guardaroba, quella che a volte dobbiamo comprare ogni settimana: i collant. Basta un lieve contatto contro una panca di legno, le scarpe che sfregano contro la gamba, un gatto, o un lieve prurito e il tempo dei collant giunge inevitabilmente al termine, ma la cosa peggiore è che spesso ci ritroviamo in pubblico con i collant sfilati ed è davvero odioso!

Applicando questi 5 suggerimenti salverete i collant dalle smagliature e voi stesse dalle fuguracce.

Come salvaguardare i collant e prolungare la loro durata

1 / Lavateli a mano

Questa è la base della base, se vogliamo che i nostri collant durino più a lungo dobbiamo lavarli con gentilezza! E’ un pò più impegnativo, ma il risultato vale la pena di farlo. Se poi siete troppo pigre per lavarli manualmente, comprate una rete di sicurezza e scegliete il programma “biancheria delicata” della vostra lavatrice.

2 / Usate la lacca

Per evitare danni, spruzzate della lacca sui vostri amati collant dopo ogni lavaggio. Ciò rafforza la rete e impedisce che si spezzi troppo rapidamente. Lasciala asciugare prima di indossarli, ovviamente!

3 / Tagliate le unghie



Ebbene sì, se vuoi prenderti cura dei tuoi collant devi prima prenderti cura delle tue unghie. Con le unghie troppo lunghe aumenta il rischio di perforare i collant. Prestiamo attenzione anche se indossiamo anelli o bracciali, perché possono agganciare la maglia quando li indossiamo. E poi, semplicemente, non tocchiamo i collant tutto il giorno …

4 / Teneteli al freddo

Incredibile ma vero: mettendo i nuovi collant nel congelatore, rafforziamo la fibra e la maglia! Basta inumidirli e metterli 24 ore al congelatore: semplice, veloce ed efficacie! Prima di indossarli ovviamente lasciateli scongelare …

5 / Fai attenzione alle scarpe

Non ci si pensa quasi mai, eppure uno dei nemici numero uno delle calze sono proprio le scarpe. Alcune scarpe possono agganciare la maglia delle calze e creare un buco: pensiamo per esempio agli stivali che si chiudono con una cerniera, quindi stiamo attenti quando li indossiamo. Lo stesso vale per i tacchi, che possono aggrapparsi al collant quando si incrociano le gambe.

