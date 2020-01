Gossip | Melissa Satta sorprende i fan: “Presto nuovi progetti” – FOTO

Melissa Satta è pronta a vivere nuove esperienze lavorative. L’ex velina avvisa i followers. Lavori in corso, scrive su Instagram, con tanto di foto dimostrativa. Cosa bolle in pentola?

Qualcosa bolle in pentola per Melissa Satta, spetta ai fan capire di cosa si tratta. La showgirl nata a Boston sta attraversando un vero e proprio stato di grazia: dopo un periodo non facile, alle prese persino con una crisi coniugale che l’ha tenuta lontana da Kevin Prince Boateng per più di qualche mese, è tornato il sereno. La modella e showgirl fa la spola tra Milano e Firenze: moda, tivù e pallone. Amori e passioni di una ragazza eclettica che non si lascia sfuggire nulla.

Recentemente la vediamo ospite a “Quelli che il Calcio”, per commentare con ironia, fra le altre cose, anche le gesta del marito (attualmente in forza alla Fiorentina) Boateng. Poi è stata scelta come outsider e ciliegina sulla torta per l’anniversario dei 90 anni della Serie A, insieme a Luca e Paolo e Mia Ceran ha spiazzato il pubblico con la propria presenza scenica.

Melissa Satta: “Nuovi progetti”, l’ex velina si prepara a sorprendere gli affezionati

Tutti aspetti importanti in un anno ricco di soddisfazioni, perlomeno questo è il sentore che si avverte già dagli inizi e il ritmo frenetico alla Satta non dispiace: la modella, infatti, molto presente sui social, coglie l’occasione per salutare – su Instagram – i suoi followers: uno scatto con didascalia, tanto basta per viaggiare con la fantasia. “Lavori in corso”, recita la didascalia. Lo scatto vede la showgirl indossare dei leggings leopardati e un piumino, più il classico cappellino d’ordinanza. Le forme della bella bostoniàna di origine gallurese non passano inosservate, anche per questo c’è grande voglia di rivederla impegnata e coinvolta in qualche altro progetto.

Magari sul piccolo schermo o addirittura al cinema: solo il tempo sarà in grado di dirci cosa ci aspetta, nel frattempo non resta che provare ad interpretare gli indizi dell’ex velina: “Lavori in corso”, dunque. Il ‘cantiere’ è aperto.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno….Lavori in corso #newprojects 🚧 🚀 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 21 Gen 2020 alle ore 1:13 PST

