Striscia La Notizia consegna il tapiro a Bianca Guaccero: lei spiazza

Striscia La Notizia ha consegnato, tramite Valerio Staffelli, il tapiro a Bianca Guaccero per la clamorosa gaffe fatta a Detto Fatto. La sua reazione, ironica come sempre, ha divertito il web.

Striscia La Notizia non poteva di certo non consegnare il tapiro a Bianca Guaccero per la clamorosa gaffe fatta qualche giorno fa durante il corso della diretta del suo programma Detto Fatto, che è recentemente tornato in onda dopo un periodo di stop dovuto all’emergenza del coronavirus.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Striscia La Notizia incastra Taylor Mega | Lei: “Non sono l’unica”

La conduttrice, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, convinta di non essere in onda, ha chiesto ai suoi colleghi come igienizzare le parti intime. Per questo motivo Valerio Staffelli ha raggiunto la conduttrice per consegnarle l’ambito premio, che soltanto chi riesce a fare gaffe degne di nota sul piccolo schermo è in grado di poter ricevere.

Bianca Guaccero ha ricevuto il tapiro da Striscia La Notizia per la gaffe a Detto Fatto. La conduttrice ha reagito in maniera ironica durante la consegna del premio, lasciandosi scappare un’altra gaffe che ha divertito ancora una volta il pubblico del piccolo schermo.

Bianca Guaccero fa una gaffe a Striscia La Notizia: la sua battuta è virale

Bianca Guaccero, durante la consegna del tapiro, ha spiegato a Valerio Staffelli che lei lavora ormai da due anni, 24 ore su 24, con il team di Detto Fatto. E’ normale, quindi, che tra loro si sia creata una certa sintonia e che capiti di scherzare con qualche battuta anche per sdrammatizzare, visto il periodo difficile che tutti stiamo vivendo a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia.

Soltanto che nel spiegare all’inviato del noto tg satirico il motivo della sua battuta, Bianca ha rifatto un’altra gaffe che ha divertito il pubblico del piccolo schermo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Detto Fatto | Guaccero viola le norme di sicurezza: “Perso il controllo”

“Io, con la mia battuta, volevo soltanto di tirare su visto il momento in cui ci troviamo” ha chiarito Bianca Guaccero a Striscia La Notizia, che recentemente si è detta pronta ad un secondo figlio. “Ma anche tutto il resto!” ha aggiunto divertita, rifacendo volontariamente una gaffe sull’argomento del noto, ormai, momento a Detto Fatto.

Bianca Guaccero, come soltanto lei sa fare, è riuscita a strappare un sorriso al pubblico del piccolo schermo.