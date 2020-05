Bianca Guaccero pronta per il secondo figlio: la conduttrice di Detto Fatto, però, svela di essere ancora alla ricerca del principe azzurro.

Bianca Guaccero pronta per diventare mamma per la seconda volta. L’attrice pugliese e conduttrice di Detto Fatto, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, ha confessato di desierare il secondo figlio, ma di non avere accanto a sè un uomo per poter realizzare il suo desiderio.

Bianca Guaccero: “il secondo figlio lo farei anche subito, ma manca la materia prima. Desidero il principe azzurro”

Bellissima e con una gran voglia d’innamorarsi, Bianca Guaccero, dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, padre di sua figlia Alice, non è più riuscita a trovare l’amore. Tornata in tv con Detto Fatto dopo la quarantena, la Guaccero, ad Oggi, confessa di sognare il secondo figlio.

“Quando ho sentivto il profumo di primavera ho percepito un senso di rinascita e di nuove conquiste. Credo che sia un qualcosa che accomuna un po’ tutti. La pandemia però ha sconvolto tutto”, ha raccontato.

“Un altro figlio? Lo farei anche subito. Manca però la materia prima. L’altra notte, in un attimo di serenità, ho pensato che io sono sempre stata alla ricerca di uomini scuri, dal fascino mediterraneo, invece ora mi rendo conto di desiderare un tipo biondo e con gli occhi blu: una sorta di principe azzurro”, ha aggiunto, sbilanciandosi sulla sua vita privata.

La Guaccero che durante una diretta Instagram è stata anche corteggiata in diretta, inoltre, ha raccontato come ha trascorso la quarantena con la figlia Alice.

“Ho trasformato il lockdown in un gioco a punti, con gran premio finale: una gita a Disneyland Paris. A mia figlia ho detto che siamo in gara contro un nemico invisibile, il virus, e che vince chi riesce a stare più a lungo in casa”, ha concluso.