Bianca Guaccero non sa di essere ripresa e fa una gaffe a Detto Fatto

Bianca Guaccero, non rendendosi conto di essere ancora in diretta su Rai 2, ha commesso una clamorosa gaffe a Detto Fatto.

Puntata non proprio fortunatissima quella di oggi di Detto Fatto. Sarà che siamo ad inizio settimana, e si sa il lunedì è duro un po’ per tutti da affrontare dopo il weekend, sarà che si avvicina l’estate, ma Bianca Guaccero ha commesso una gaffe dietro l’altra, strappando però il sorriso al fedele pubblico di Rai 2, che dopo tutto ama seguirla perché è in grado regalare qualche ora in piena spensieratezza e leggerezza. In particolar modo quando non si rende conto di essere in onda e si comporta come se niente fosse. Che cosa è successo?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Detto Fatto | La Guaccero svela un retroscena su Ilary Blasi

Bianca, che di recente ha rivelato di essere pronta a volere un altro figlio, convinta di aver mandato la pubblicità e di non essere ancora collegata con i telespettatori di Rai 2 ha chiesto ai suoi ospiti se era possibile spiegarle come igienizzare le parti intime, visto che in questo periodo si parla sempre di disinfettare tutto a causa dell’emergenza del coronavirus.

Bianca Guaccero ha commesso una clamorosa gaffe a Detto Fatto, non rendendosi conto di essere ancora in collegamento.

Detto Fatto | Bianca Guaccero fa una clamorosa gaffe in diretta: “Ma come si fa?”

La conduttrice di Rai 2, come anticipato, non era assolutamente convinta di essere ancora in onda così ha iniziato a chiedere, in maniera ironica e scherzosa, come disinfettare le sue parti intime, strappando un sorriso, in maniera del tutto inconsapevole, ai telespettatori di Detto Fatto che si sono subito accorti della gaffe della conduttrice.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus Fase 2 | Bianca Guaccero ammette: “Sono spaventata”

“A tra poco con Detto Fatto!” ha esordito la conduttrice, che nel corso della puntata non ha rispettato le distanze sociali con Jonathan Kashanian. “Su ragazze” ha poi proseguito Bianca Guaccero a Detto Fatto convinta di non essere in onda. “Ditemi come si fa ad igienizzare la passer*” ha concluso ridendo.

Visualizza questo post su Instagram SCUSA NON HO CAPITO Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 25 Mag 2020 alle ore 9:37 PDT

La clip di quel momento, ovviamente, ha già fatto il giro del web e non sono nemmeno mancati i consigli su come detergere le parti intime. L’igiene prima di tutto.