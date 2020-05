Detto Fatto | Guaccero viola le norme di sicurezza: “Perso il controllo”

Detto Fatto | Bianca Guaccero ha violato le distanze di sicurezza sociali con Jonathan Kashanian imposte per evitare il contagio da coronavirus. La conduttrice, resasi conto del giusto, ha chiesto scusa al pubblico da casa.

Bianca Guaccero è tornata in diretta su Rai 2 con un nuovo appuntamento di Detto Fatto. La conduttrice pugliese, però, ha creato non poche polemiche sul web durante la diretta andata in onda oggi. Il motivo?

Durante la Super Classifica con Jonathan Kashanian, Bianca si è lasciata prendere dal momento avvicinandosi fin troppo al suo collega.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus Fase 2 | Bianca Guaccero ammette: “Sono spaventata”

Il gesto di Bianca, che di recente ha rivelato che sarebbe pronta ad avere un secondo figlio, è stato un gesto istintivo e spontaneo, caratterizzato dal forte feeling creatosi con il suo compagno di viaggio. Purtroppo però, come le norme ci insegnano, bisogna rispettare la distanza sociale di sicurezza di almeno un metro l’uno dall’altro. Soltanto così, infatti, è possibile evitare il contagio da coronavirus.

Bianca Guaccero ha violato le distanze sociali di sicurezza a Detto Fatto e resasi immediatamente conto dell’errore, ha prontamente chiesto scusa al pubblico di Rai 2 per l’errore commesso.

Bianca Guaccero viola le distanze sociali con Jonathan Kashanian: le sue parole

La conduttrice di Rai 2 ci ha tenuto a scusarsi con il suo pubblico per il gesto fatto, che in tempi non sospetti non avrebbe causato nulla di particolarmente scandaloso, e con il suo collega Jonathan Kashanian, ma quest’ultimo ha preferito rispondere con il sorriso, non dando troppa importanza al gesto visto che Bianca Guaccero era già mortificata di suo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Detto Fatto | Staff chiuso negli studi: confermato caso di coronavirus

“Purtroppo non ci ho pensato, è stato un gesto istintivo” ha esordito la conduttrice, che di recente ha svelato un retroscena su Ilary Blasi. “Mi è sfuggito, non ci ho pensato, chiedo scusa” ha proseguito. “Ho perso il controllo e non avrei dovuto farlo” ha concluso, ma Jonathan Kashanian ha subito sdrammatizzato il momento, provando a strappare un sorriso alla conduttrice.

Bianca Guaccero ha chiesto scusa a Detto Fatto per non avere rispetto le distanze sociali e il pubblico di Rai 2 sembra averla già perdonata.