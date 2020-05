Trono Over | Karina Cascella stronca Gemma e Sirius: “Si è rincoglionit*”

Trono Over | Karina Cascella sul suo profilo Instagram ha categoricamente stroncato la conoscenza di Gemma Galgani e Sirius, Nicola Vivarelli, nata a Uomini e Donne.

Il Trono Over di Uomini e Donne ha portato in scena la conoscenza, del tutto inattesa, tra Gemma Galgani e Sirius, Nicola Vivarelli. La conoscenza, non è di certo un mistero, non ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che ha accusato la dama del programma di aver completamente perso il senno nell’accettare la corte di un ragazzo di soli 26 anni.

Il pubblico però è anche curioso di sapere cosa ne pensa di questa vicenda Karina Cascella, che per anni ha ricoperto il ruolo di opinionista all’interno della trasmissione.

Karina Cascella ha stroncato Gemma Galgani e Sirius, tra l’altro lui è stato protagonista di una recente segnalazione, affermando che nonostante provi molto rispetto per l’età della dama ritiene che abbia perso un po’ la ragione.

“Mi chiedete che cosa penso di questa vicenda” ha premesso Karina su Instagram. “Ritengo che Gemma, nonostante nutra rispetto per la sua età, si sia completamente rincoglionit*” ha concluso l’opinionista.

Karina Cascella boccia Gemma Galgani e Nicola Vivarelli al Trono Over di Uomini e Donne: “Non si può”

Karina Cascella, in particolare, si è soffermata sulla puntata del Trono Over di Uomini e Donne andata in onda ieri. Puntata dove Gemma Galgani, durante un’esterna con Nicola Vivarelli, ha scelto di indossare un abito da principessa e di ballare con quello che spera possa essere il suo principe.

“Non si può fare una cosa del genere, per favore” ha continuato Karina Cascella contro Gemma Galgani a Uomini e Donne, che ha discusso in puntata con Valentina Autiero perché gelosa di Sirius. “Lei che si è vestita come una principessa e lui che non faceva altro che ripeterle che era tutto emozionato” ha proseguito l’opinionista. “Ma di cosa stiamo parlando? Io ero senza parole” ha concluso.

La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli al Trono Over, purtroppo, non ha raccolto il favore nemmeno dell’ex opinionista di Uomini e Donne, ma i due saranno in grado di dimostrare al pubblico del piccolo schermo che sono realmente interessati l’uno all’altra?