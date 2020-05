Un dessert fresco, gustoso e facilissimo: il biscotto gelato allo yogurt è tutto questo ma in più la soddisfazione è prepararlo da soli

Per una merenda golosa o per finire alla grande un pranzo oppure una cena d’estate non c’è nulla meglio di un biscotto gelato allo yogurt. Un dolce semplicissimo da preparare, uguale a quello che compriamo già confezionato ma molto più sano e nutriente.

Bastano quattro ingredienti, tutti semplicissimi, per fare contenti i vostri bambini e non solo. Perché in realtà questi biscotti gelato allo yogurt hanno un gusto che piacerà a tutti. Partendo poi da questa base potete personalizzarli come volete, seguendo i vostri gusti personali. Se amate uno yogurt alla frutta, oppure alla vaniglia, va benissimo. Se volete prepararli più golosi aggiungendo anche gocce di cioccolato, è perfetto. Insomma, è un dessert molto duttile.

Biscotto gelato allo yogurt, ricetta facile

Una volta pronti, i biscotti gelato allo yogurt possono essere conservati in freezer per 3-4 giorni. Basterà tirarli fuori dieci minuti prima di servirli e siete a posto.

Ingredienti:

12 biscotti tipo Oro Saiwa

500 g yogurt bianco naturale

100 g cioccolato fondente in scaglie

12 gocce di dolcificante

Preparazione

Il primo passo è quello di preparare un morbido gelato allo yogurt. Per questo dovete versare lo yogurt che avete scelto in una ciotola e lavoratelo con un cucchiaio,. A quel punto unite il cioccolato in scaglie e le gocce di dolcificante. Continuate a lavorare accuratamente questa crema per amalgamarla bene.

Quindi prendete una teglia quadrata e foderatela con la carta da forno. Versateci la crema allo yogurt e cioccolato, poi mettete tutto in freezer per almeno un paio d’ore. Il gelato deve essere bello duro in modo da farlo entrare bene fra i due biscotti.



Passato questo tempo, riprendete la teglia dal freezer e tagliate il gelato in base alla dimensione dei biscotti. Iniziate quindi a formare i biscotti gelato richiudendo una porzione di gelato allo yogurt fra due biscotti.

Volta a volta, metteteli in un piatto e proseguite fino ad esaurimento degli ingredienti. A quel punto i biscotti gelato allo yogurt sono pronti per essere serviti. Se non lo fate subito, teneteli in freezer fino al momento del servizio.